Archiviato il caso di prostituzione contro Daniel Stern, attore di Mamma, ho perso l'aereo

Il procedimento aperto in California contro Daniel Stern per presunta prostituzione si è chiuso senza conseguenze penali dopo il rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Il procedimento giudiziario che coinvolgeva Daniel Stern si è concluso con un’archiviazione. L’attore, noto per il ruolo nei film di Mamma, ho perso l'aereo, non dovrà affrontare ulteriori sviluppi penali dopo la decisione del tribunale della California.

I legali di Stern si sono presentati in aula venerdì, alla prima udienza successiva all’incriminazione formale per favoreggiamento della prostituzione. L’attore non era presente, ma il giudice ha comunque esaminato il fascicolo e disposto la chiusura del caso.

Secondo quanto confermato dall’ufficio del procuratore della contea di Ventura, la decisione rientra nella prassi prevista per i reati di questo tipo alla prima contestazione. Stern ha completato un programma educativo obbligatorio, condizione necessaria per ottenere l’annullamento delle accuse.

I fatti risalgono allo scorso dicembre, quando all’attore era stata notificata una citazione dopo un presunto tentativo di ingaggiare una escort in un hotel di Camarillo, in California. L’incriminazione ufficiale era arrivata alcune settimane più tardi.

Con il completamento degli adempimenti richiesti, il procedimento è stato formalmente archiviato e non risulta alcuna condanna a carico dell’attore.