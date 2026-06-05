Incidente a Iseo, morte le sorelle Dana e Camilla Galli: erano giovani sciatrici di Livigno

Dana e Camilla Galli hanno perso la vita in un incidente stradale a Iseo. Le due sorelle di Livigno, sciatrici agoniste di 14 e 23 anni, sono morte nello scontro frontale tra la loro auto e un veicolo di una squadra di ciclismo.

Tragedia sulle strade del Bresciano dove hanno perso la vita Dana e Camilla Galli, sorelle di 14 e 23 anni residenti a Livigno, in provincia di Sondrio. Le due giovani, conosciute nell’ambiente dello sci agonistico, viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo coinvolta in un violento incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì a Iseo.

Secondo le prime ricostruzioni raccolte sul posto, l’auto sulla quale si trovavano avrebbe invaso parzialmente la corsia opposta, entrando in collisione con una Kia che procedeva nel senso di marcia contrario. Lo schianto frontale si è verificato poco fuori dalla galleria Montecognolo.

La Kia coinvolta nell’incidente apparteneva a una squadra di ciclismo. L’urto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori, arrivati sul posto insieme all’elisoccorso decollato da Brescia.

Per le due sorelle non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto con l’elicottero ha potuto soltanto constatarne il decesso. Dana e Camilla vivevano a Livigno insieme alla loro famiglia, composta da quattro figli, ed erano entrambe impegnate nelle competizioni sportive legate allo sci.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’auto sul quale viaggiavano le ragazze. L’uomo ha riportato diversi traumi ed è stato trasportato all’ospedale Civile di Brescia per ricevere le cure necessarie.