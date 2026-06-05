Torino, 11enne escluso dall'autobus per l'abbonamento dimenticato e costretto a tornare a piedi

Un ragazzo di 11 anni è stato lasciato a terra da un autobus nel Torinese dopo aver dimenticato l’abbonamento a casa. Costretto a rientrare a piedi per oltre due chilometri, è stato poi recuperato dal nonno mentre l’azienda avvia accertamenti.

Un ragazzo di 11 anni è rimasto a piedi dopo che l’autista dell’autobus su cui doveva salire gli ha negato l’accesso perché non aveva con sé l’abbonamento. L’episodio si è verificato a Luserna San Giovanni, nel Torinese, lungo la linea che collega Pinerolo a Bobbio Pellice.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe spiegato al conducente di aver lasciato la tessera a casa uscendo in fretta. Nonostante le sue giustificazioni, il regolamento è stato applicato in modo rigoroso e il ragazzo non è stato autorizzato a salire sul mezzo.

Il ragazzino avrebbe anche fatto presente di essere un passeggero abituale e di essere già conosciuto dall’autista, ma il tentativo non è bastato a cambiare la decisione. L’autobus è ripartito senza di lui, lasciandolo alla fermata.

Con lo zaino sulle spalle e senza alternative immediate, il giovane ha iniziato il tragitto verso casa a piedi, percorrendo circa due chilometri e mezzo sotto il caldo. Ha cercato di contattare la madre per avvisarla dell’accaduto, ma il telefono era privo di credito.

La situazione è emersa poco dopo quando la donna ha chiamato il figlio e ha scoperto quanto era successo. A quel punto è stato allertato il nonno, che si è messo in auto per raggiungerlo e riportarlo a casa.

La madre ha raccontato che, nella stessa mattinata, il fratello minore del ragazzo aveva a sua volta dimenticato l’abbonamento. In quel caso, però, l’autista del primo autobus aveva scelto di farlo salire ugualmente, mostrando maggiore flessibilità.

La famiglia contesta soprattutto la decisione di lasciare solo un minore, ritenendo evidente che il ragazzo non stesse tentando di viaggiare senza titolo di viaggio. La vicenda ha riacceso il dibattito sull’equilibrio tra il rispetto delle regole e la gestione di situazioni che coinvolgono studenti molto giovani.

La società di trasporto Arriva non ha rilasciato commenti nel merito dell’episodio. L’azienda ha comunicato soltanto di aver avviato verifiche interne per chiarire con precisione quanto accaduto.