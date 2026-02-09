Bambino investito ad Avigliana: 11enne in gravi condizioni, trasferito in elicottero a Torino

Un bambino di 11 anni è stato travolto da un’auto ad Avigliana nella serata del 9 febbraio. Le sue condizioni sono gravi: dopo i primi soccorsi è stato trasferito d’urgenza in elicottero in ospedale a Torino.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di domenica 9 febbraio ad Avigliana, in provincia di Torino. Intorno alle 20 un bambino di 11 anni è stato investito da un’automobile, in circostanze che restano ancora da chiarire.

I soccorsi sono scattati immediatamente. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze, affiancati dall’elisoccorso. Le condizioni del bambino sono apparse subito critiche.

Dopo le prime cure sul posto, il minore è stato caricato sull’elicottero e trasferito in ospedale a Torino in codice rosso, con l’obiettivo di garantire un intervento rapido e specialistico.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e accertare eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono ancora in corso.