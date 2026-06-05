Barbara Berlusconi dopo l'archiviazione sulle stragi del 1993: Serve una riforma della responsabilità civile dei magistrati

Barbara Berlusconi commenta l’archiviazione dell’inchiesta sulle stragi del 1993 e chiede una riforma sulla responsabilità civile dei magistrati, sostenendo che l’attuale sistema non garantisca un adeguato equilibrio tra potere e responsabilità.

Barbara Berlusconi torna a parlare della lunga vicenda giudiziaria che ha coinvolto il padre Silvio Berlusconi dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari di Firenze di archiviare l’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. In un’intervista rilasciata a Libero, la figlia dell’ex presidente del Consiglio afferma di provare sollievo per quella che definisce l’ennesima assoluzione del padre, ma spiega che il sentimento prevalente resta la rabbia per gli anni trascorsi sotto il peso delle accuse.

Secondo Barbara Berlusconi, il provvedimento di archiviazione conferma l’assenza di elementi concreti a sostegno delle contestazioni avanzate nel corso degli anni. Una circostanza che, a suo giudizio, porta inevitabilmente a riflettere sulle conseguenze personali e pubbliche provocate da decenni di sospetti e procedimenti giudiziari che hanno segnato la figura del fondatore di Forza Italia.

Nel corso dell’intervista, la manager collega la vicenda anche al tema più ampio del rapporto tra cittadini e giustizia. A suo avviso, il referendum sulla magistratura avrebbe rappresentato un’occasione mancata per affrontare questioni che riguardano il funzionamento del sistema giudiziario. Pur ribadendo che l’autonomia della magistratura costituisce un principio fondamentale dello Stato democratico, sostiene che sia necessario trovare un equilibrio diverso tra indipendenza dei giudici, responsabilità e tutela dei cittadini.

Barbara Berlusconi si dichiara favorevole all’introduzione di una più incisiva responsabilità civile dei magistrati. Ritiene infatti che chi esercita un potere così rilevante sulla vita delle persone, sulle attività economiche e sulle istituzioni debba rispondere in modo più diretto degli eventuali errori commessi nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel suo ragionamento mette a confronto la magistratura con altre professioni, osservando che medici, imprenditori, ingegneri e dirigenti possono essere chiamati a rispondere delle proprie responsabilità quando sbagliano. Diversamente, sostiene, vicende giudiziarie durate molti anni e concluse senza risultati concreti raramente comportano conseguenze personali per chi le ha condotte.

La figlia dell’ex premier precisa comunque che una riforma di questo tipo non dovrebbe compromettere l’indipendenza dei giudici. A suo giudizio, autonomia e responsabilità non sono concetti incompatibili ma elementi che dovrebbero coesistere all’interno di una democrazia moderna. La percezione diffusa tra molti cittadini, aggiunge, è che gli errori più gravi non producano effetti significativi sul piano delle responsabilità individuali, con ripercussioni sulla fiducia nei confronti della giustizia.

Barbara Berlusconi chiede quindi un intervento legislativo da parte del Parlamento per rafforzare le norme esistenti. Ritiene che per troppo tempo il tema sia rimasto irrisolto nonostante processi molto lunghi, indagini protrattesi per decenni e vicende che hanno avuto conseguenze rilevanti sulla vita delle persone e sul dibattito pubblico.

Secondo la sua posizione, introdurre maggiori forme di responsabilità non significherebbe limitare l’azione dei magistrati, ma contribuirebbe a rendere più credibile il sistema giudiziario. In una democrazia liberale, conclude, ogni grande potere dovrebbe essere accompagnato da adeguati strumenti di controllo e bilanciamento.