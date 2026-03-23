Referendum giustizia, a Napoli festa dei magistrati dopo la vittoria del No

Home / Social News / Referendum giustizia, a Napoli festa dei magistrati dopo la vittoria del No

A Napoli il No vince il referendum sulla giustizia e tra i magistrati scoppia la festa per il risultato. All’Anm cori contro il governo e canti simbolici accompagnano brindisi e abbracci tra i presenti.

Referendum giustizia, a Napoli festa dei magistrati dopo la vittoria del No