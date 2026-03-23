Referendum giustizia, a Napoli festa dei magistrati dopo la vittoria del No
A Napoli il No vince il referendum sulla giustizia e tra i magistrati scoppia la festa per il risultato. All’Anm cori contro il governo e canti simbolici accompagnano brindisi e abbracci tra i presenti.
A Napoli il risultato del referendum sulla giustizia prende forma già dalle prime ore dello scrutinio. Il No si afferma con chiarezza e, quando la vittoria diventa ufficiale, nella sede dell’Associazione nazionale magistrati scatta la festa.
Tra brindisi e applausi, alcuni magistrati intonano “Bella ciao” e danno vita a cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Chi non salta Meloni è” viene cantato a più riprese, mentre nella sala si susseguono abbracci e sorrisi.
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Alla riunione partecipa anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello, Aldo Policastro, che si è esposto in prima linea durante la campagna per il No. Il clima è quello di una vittoria condivisa, celebrata apertamente tra i presenti.
Diversa la posizione del procuratore Nicola Gratteri, che non prende parte ai festeggiamenti. Rimasto nel suo ufficio per tutta la giornata, continua a lavorare e sceglie di non rilasciare dichiarazioni nell’immediato.