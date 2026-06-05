James Handy ucciso a Los Angeles, arrestato il figlio della compagna dell'attore di Top Gun

James Handy è stato ucciso nella sua casa di Los Angeles e la polizia ha arrestato Michael Gledhill, figlio della compagna dell’attore. L’uomo si è consegnato agli agenti dopo aver chiamato il numero di emergenza.

James Handy, attore statunitense noto per le sue apparizioni in film e serie televisive di successo, è morto all’età di 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione di Tarzana, quartiere della città di Los Angeles. Per l’omicidio è stato fermato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell’attore e residente nella stessa casa.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 3 giugno. Gli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles sono intervenuti intorno alle 9:30 dopo una chiamata al numero di emergenza 911. Secondo quanto riferito dagli investigatori, la persona al telefono avrebbe dichiarato di aver appena ucciso “l’uomo del peccato”.

Una volta arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato Handy in giardino, privo di sensi e con una ferita da arma da taglio al torace. I soccorritori lo hanno trasportato rapidamente in ospedale, dove i medici ne hanno constatato il decesso poco dopo il ricovero.

Michael Gledhill si sarebbe presentato spontaneamente agli agenti al loro arrivo, affermando di essere la persona ricercata. L’uomo è stato successivamente trasferito nel carcere di Van Nuys con l’accusa di omicidio. Le autorità hanno precisato che l’accaduto viene considerato un fatto isolato e che non esistono rischi per la sicurezza pubblica.

Nel corso della sua lunga carriera, Handy ha costruito una solida reputazione come caratterista, prendendo parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive. Tra i suoi ruoli più ricordati figura quello del disinfestatore nel film Jumanji del 1995, mentre nel 2022 aveva interpretato un barista in Top Gun: Maverick.

La sua filmografia comprende anche pellicole come Arachnophobia e The Rocketeer. Sul piccolo schermo aveva partecipato a serie molto popolari tra cui NYPD Blue, Beverly Hills 90210, Law & Order, Profiler e Febbre d’amore. L’ultima apparizione televisiva risale al 2021 nella serie 9-1-1.