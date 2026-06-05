Dubai, arrestata l'ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum dopo la scomparsa con i tre figli

Un’ex moglie della famiglia reale di Dubai è stata arrestata negli Emirati Arabi Uniti dopo la denuncia dell’ex marito, che la accusa di aver portato via i tre figli durante una visita autorizzata dal tribunale. La donna era irreperibile da quasi due giorni.

Zeynab Javadli, ex moglie dello sceicco Saeed bin Maktoum bin Rashid Al Maktoum, nipote del sovrano di Dubai, è stata arrestata dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti. Il provvedimento è arrivato dopo una denuncia presentata dall’ex marito, che sostiene che la donna abbia sottratto i loro tre figli durante un incontro concesso nell’ambito delle disposizioni stabilite dal tribunale.

La notizia è stata confermata dalla Procura di Dubai. Per circa due giorni familiari e conoscenti della donna non sono riusciti a mettersi in contatto con lei, alimentando la preoccupazione per la sua sorte e facendo scattare l’allarme per la sua improvvisa scomparsa.

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, Javadli viveva da tempo in uno stato di forte apprensione. Temendo possibili interventi delle forze di sicurezza, avrebbe limitato al minimo le proprie uscite, convinta che le autorità potessero fermarla e separarla dai figli.

La vicenda si inserisce in una lunga disputa legale iniziata dopo il divorzio dalla figura reale emiratina, formalizzato nel 2019. Da allora il confronto tra i due ex coniugi sulla custodia dei bambini non si è mai concluso definitivamente.

Già nei mesi scorsi erano emerse accuse reciproche legate alla gestione dei minori. L’ex marito aveva presentato un’altra denuncia sostenendo che i figli fossero stati allontanati senza autorizzazione. Nel corso degli anni i bambini sarebbero stati trasferiti più volte tra i due genitori, in una situazione caratterizzata da continui contrasti e contestazioni sulla loro custodia.