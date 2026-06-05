Serie A 2026-27, oggi il sorteggio del calendario con derby separati e nuove soste

La Serie A 2026-27 prende forma con il sorteggio del calendario previsto oggi alle 18.30. La Lega Serie A ha definito i criteri delle 38 giornate, tra soste per le nazionali, derby distribuiti e regole per le squadre impegnate nelle coppe europee.

La stagione di Serie A 2026-27 entra nel vivo con il sorteggio del calendario, in programma oggi venerdì 5 giugno alle 18.30. L’evento definirà l’ordine delle 38 giornate del prossimo campionato, che scatterà nel fine settimana del 22 e 23 agosto 2026.

La Lega Serie A ha già stabilito le regole che guideranno la composizione del calendario. Resta confermato il criterio dell’asimmetria tra andata e ritorno: le partite del girone di ritorno non seguiranno la stessa sequenza di quelle disputate nella prima parte della stagione.

Tra le indicazioni fissate c’è anche la distanza minima tra le due sfide contro la stessa avversaria. Tra la gara d’andata e quella di ritorno dovranno trascorrere almeno otto giornate.

Novità anche sul fronte delle pause per le nazionali. Dalla stagione 2026-27 le finestre Fifa di settembre e ottobre verranno unite in un’unica sosta. Il campionato si fermerà quindi per due settimane consecutive, con stop previsti il 27 settembre e il 4 ottobre 2026.

Il calendario comprenderà inoltre due turni infrasettimanali. Le giornate interessate saranno la nona, in programma il 28 ottobre, e la diciottesima, fissata per il 6 gennaio.

Per quanto riguarda i derby, la Lega ha stabilito che non saranno disputati né alla prima né all’ultima giornata. Le sfide cittadine non verranno inoltre collocate nel turno infrasettimanale della nona giornata e saranno distribuite in date differenti nel corso della stagione.

Sono previste regole specifiche anche per le società impegnate nelle competizioni europee. Le squadre che partecipano alla Champions League non potranno affrontare club iscritti a Europa League o Conference League in alcune giornate collocate tra due impegni Uefa consecutivi. Il vincolo riguarda la 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª e 34ª giornata, oltre alla 4ª per le formazioni impegnate in Europa League.

Confermata inoltre l’alternanza tra gare casalinghe e trasferte per alcune coppie di club che condividono la stessa città o lo stesso impianto: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino.

Il sorteggio del calendario sarà trasmesso in diretta televisiva su Mediaset, Sky Sport e Sportitalia. La presentazione sarà visibile anche in streaming attraverso Dazn, NOW e Sky Go, oltre che sui canali ufficiali della Lega Serie A, compresi il sito internet, YouTube e Radio Tv Serie A.