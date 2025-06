Serie A 2025/26: data di inizio, soste, derby e dove vedere il sorteggio del calendario in diretta

Sei appassionato di calcio? Oggi, venerdì 6 giugno, al Teatro Regio di Parma, verrà svelato il calendario della Serie A 2025/26 in un evento imperdibile durante il Festival della Serie A. Tra ospiti eccellenti come Christian Vieri e Ciro Ferrara, scopriremo date di inizio, soste, derby e dove seguire in diretta il sorteggio. Resta con noi per tutte le novità e anticipazioni sul campionato più emozionante d’Italia!

Oggi, venerdì 6 giugno, sarà svelato il nuovo calendario della Serie A 2025/26 durante un evento ufficiale al Teatro Regio di Parma, nell’ambito del Festival della Serie A. Alla cerimonia parteciperanno il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e gli Ambassador Christian Vieri e Ciro Ferrara.

Le squadre protagoniste del prossimo campionato, tra cui Inter, Napoli, Juventus, Milan, Lazio, Roma e Atalanta, scopriranno oggi il proprio percorso stagione. Il sorteggio del calendario avverrà alle ore 18.30.

La stagione prenderà il via il 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026. Sono previste quattro pause per le Nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre e 29 marzo. Durante le festività natalizie si giocherà nei weekend del 21 e 28 dicembre e del 3 gennaio, oltre al turno infrasettimanale fissato per il 6 gennaio.

Come negli anni precedenti, la sequenza delle gare del girone di ritorno sarà differente da quella dell’andata, con almeno otto giornate di distanza tra le sfide contro la stessa avversaria. Questa scelta risponde alle esigenze di ordine pubblico, all’aumento degli impegni nelle competizioni europee e ad altri eventi locali, con l’obiettivo di ottimizzare l’affluenza negli stadi e l’audience televisiva.

I derby cittadini non saranno disputati alla prima giornata né nel primo turno infrasettimanale (giornata 9). I turni infrasettimanali sono fissati per le giornate 9 e 19. Per agevolare la preparazione delle squadre italiane in Europa, i club impegnati in Champions League (Inter, Napoli, Atalanta, Juventus) non affronteranno quelli di Europa League (Roma) e Conference League (Fiorentina) nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª, che cadono tra due turni UEFA ravvicinati.

Sarà rispettata l’alternanza casa-trasferta per le coppie di club che condividono lo stadio o operano nella stessa città: Inter e Milan, Lazio e Roma, Juventus e Torino, Fiorentina e Pisa. Fanno eccezione alcune date iniziali per Fiorentina e Pisa a causa dei lavori negli impianti, così come Milan e Inter nel periodo in cui il Giuseppe Meazza ospiterà la Cerimonia Inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina il 6 febbraio 2026.

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport, DAZN e sui canali ufficiali della Lega Serie A. Sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW, il sito di Sky Sport, la piattaforma DAZN, il canale YouTube della Serie A e su Radio TV Serie A.