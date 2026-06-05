Milionari in aumento nel mondo, Lussemburgo e Germania guidano la crescita in Europa

I milionari nel mondo raggiungono quota 25,3 milioni e l’Europa torna a crescere grazie soprattutto a Lussemburgo e Germania. La ricchezza complessiva sfiora i 100 mila miliardi di dollari, spinta dai mercati finanziari e dall’intelligenza artificiale.

Il numero delle persone con un patrimonio investibile superiore a un milione di dollari continua a salire e nel 2025 ha toccato un nuovo massimo storico. Secondo il World Wealth Report di Capgemini, i milionari a livello globale sono arrivati a 25,3 milioni, con un incremento del 7,9% rispetto all’anno precedente.

La crescita è stata accompagnata da un forte aumento della ricchezza detenuta da questa fascia della popolazione. Il patrimonio complessivo ha raggiunto i 98.300 miliardi di dollari, in aumento dell’8,7%, registrando il miglior risultato annuale dal 2018. Nella valutazione non viene considerato il valore dell’abitazione principale, ma soltanto quello delle attività finanziarie e degli investimenti.

I risultati sono stati favoriti soprattutto dall’andamento positivo delle Borse internazionali. I titoli legati all’intelligenza artificiale hanno contribuito in modo determinante alla crescita dei patrimoni nelle principali aree economiche del pianeta, mentre il rallentamento dell’inflazione ha sostenuto ulteriormente i mercati.

Negli Stati Uniti, Wall Street ha beneficiato sia dei tagli ai tassi d’interesse da parte della Federal Reserve sia dell’entusiasmo degli investitori per le nuove tecnologie. Gli indici azionari americani hanno registrato rialzi compresi tra il 13% e il 20%, contribuendo alla creazione di nuova ricchezza.

La regione Asia-Pacifico ha registrato l’incremento più marcato nel numero di milionari, con una crescita del 9,4%. A trainare il risultato sono stati soprattutto il settore dei semiconduttori e le performance di economie come Giappone e Cina.

In Nord America l’aumento è stato del 9,1%. Gli Stati Uniti hanno aggiunto circa 736.000 nuovi milionari in un solo anno, portando il totale a 8,7 milioni di persone con patrimoni superiori al milione di dollari.

Dopo la flessione osservata nel 2024, l’Europa è tornata a crescere. Il numero dei milionari è aumentato del 6,5%, con il Lussemburgo in testa grazie a un incremento del 13,5%, seguito dalla Germania con l’11,1%. Più contenuta invece la crescita della Francia, che si è fermata al 2,7%.

Tra i fattori che hanno favorito il risultato europeo figurano il forte sviluppo delle aziende della difesa e il piano di investimenti pubblici avviato dal governo tedesco, che ha sostenuto i mercati finanziari del continente.

Anche Africa e America Latina hanno chiuso l’anno in territorio positivo, rispettivamente con aumenti del 4,1% e dello 0,3%. L’unica area in controtendenza è stata il Medio Oriente, dove il numero di milionari è diminuito dell’1,4%, risentendo soprattutto della riduzione dei prezzi del petrolio.

Resta elevata la concentrazione della ricchezza. Secondo il rapporto, l’1% degli individui più facoltosi possiede il 34,8% del patrimonio complessivo detenuto dai milionari. Cresce anche il gruppo degli ultra-ricchi, cioè coloro che dispongono di almeno 30 milioni di dollari: il loro numero è aumentato del 9,4%, raggiungendo circa 250.000 persone, mentre la ricchezza detenuta da questa categoria è salita del 9,7%.