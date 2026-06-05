Fiumicino, scontro tra il senatore Roberto Menia e una coppia gay nella sala d'attesa

Il senatore Roberto Menia e una coppia gay discutono all’aeroporto di Fiumicino dopo alcune effusioni nella sala d’attesa. Lo scontro verbale è degenerato con accuse di omofobia e l’intervento di altri presenti.

Momenti di tensione all’aeroporto di Fiumicino, dove il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia è stato protagonista di un acceso confronto con una coppia di uomini nella sala d’attesa dello scalo romano.

Secondo il racconto fornito dallo stesso parlamentare, la discussione sarebbe nata durante una videochiamata effettuata dalla coppia, che si sarebbe lasciata andare a baci e carezze. Menia sostiene di essere intervenuto richiamando i due a un comportamento che riteneva più rispettoso degli altri passeggeri presenti.

Il richiamo non sarebbe stato accolto positivamente. Da quel momento il confronto si sarebbe rapidamente trasformato in un battibecco. Il senatore riferisce di essere stato insultato e definito “omofobo” e “brutta persona” dai due uomini, che avrebbero contestato il suo intervento considerandolo discriminatorio.

Nelle vicinanze si trovava anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini, che sarebbe intervenuto invitando Menia ad abbassare i toni e a non impartire lezioni di educazione agli altri presenti.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia ha inoltre raccontato che un’assistente aeroportuale si sarebbe avvicinata durante la discussione e avrebbe assistito alla scena. Menia sostiene che la dipendente abbia potuto constatare gli insulti ricevuti e riferisce anche di presunte minacce verbali da parte dei due interlocutori.

Il diverbio si è poi concluso senza ulteriori conseguenze, ma l’episodio ha acceso un nuovo confronto sul confine tra libertà di espressione personale negli spazi pubblici e rispetto delle regole di convivenza nei luoghi condivisi.