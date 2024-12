Scontro tra Fedez e Sala sulla sicurezza a Milano: È il tuo lavoro, non il mio

Il rapper Fedez e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sono protagonisti di un acceso scambio riguardante la sicurezza nel capoluogo lombardo. Tutto è iniziato quando Fedez, durante un freestyle a Real Talk, ha criticato la gestione della sicurezza in città, affermando: "Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala influencer con fascia tricolore".

Il sindaco Sala ha replicato sottolineando che Fedez non ha contribuito alla sicurezza milanese e ha concluso: "E la chiudo qui". In risposta, Fedez ha ribattuto su Instagram: "È il tuo lavoro, non il mio".

Questo scambio è sorprendente, considerando che in passato Fedez e Sala hanno collaborato positivamente. Nel 2020, Fedez e l'allora moglie Chiara Ferragni hanno ricevuto l'Ambrogino d'oro per il loro impegno nella lotta al Covid-19, in particolare per aver promosso una raccolta fondi che ha permesso di ampliare la terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Inoltre, Fedez ha organizzato "Love Mi", un evento musicale benefico realizzato in collaborazione con il Comune di Milano, tenutosi per due edizioni consecutive in Piazza Duomo.

Resta da vedere se le tensioni attuali influenzeranno le future attività congiunte tra l'artista e il Comune di Milano.

