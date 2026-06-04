Belén Rodriguez e il suo malessere, Vladimir Luxuria contro le diagnosi affrettate sul web

Vladimir Luxuria è intervenuta sui social per commentare le numerose speculazioni circolate nelle ultime settimane sul conto di Belén Rodriguez. L'ex parlamentare ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alla showgirl, augurandole di ritrovare serenità e di riprendere in mano la propria vita, anche per il bene delle persone che le sono vicine e dei suoi figli.

Le sue parole arrivano dopo le indiscrezioni, mai confermate direttamente dall'interessata, secondo cui il periodo difficile attraversato da Belén sarebbe stato provocato dalla mancata riconferma alla guida dell'Isola dei Famosi. Una ricostruzione che Luxuria considera superficiale e riduttiva.

Secondo l'opinionista, molti tendono a credere che notorietà, successo professionale e felicità personale coincidano automaticamente. Per questo ha criticato chi si improvvisa esperto, attribuendo con leggerezza le difficoltà di una persona a una singola causa legata alla carriera televisiva. Luxuria ha invitato a non formulare diagnosi o spiegazioni senza conoscere realmente ciò che accade nella vita privata di qualcuno.

Sulla vicenda è intervenuto anche Guillermo Mariotto, ospite del programma condotto da Caterina Balivo. Lo stilista ha ricordato una frase che gli avrebbe confidato anni fa Paolo Villaggio, secondo cui gli italiani sarebbero spesso attratti dalle disgrazie altrui.

Mariotto ha osservato come, dietro le manifestazioni pubbliche di solidarietà, ci sia talvolta chi prova una certa soddisfazione nel vedere le difficoltà degli altri. Un atteggiamento che, a suo giudizio, emerge frequentemente quando personaggi molto conosciuti finiscono al centro di momenti complicati o vicende personali delicate.