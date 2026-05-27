Vladimir Luxuria, il racconto del bullismo a scuola e le umiliazioni negli spogliatoi

Vladimir Luxuria racconta il bullismo subito a scuola, dagli insulti agli episodi umilianti negli spogliatoi. In tv ha ricordato le violenze vissute da adolescente e ha chiesto interventi concreti contro il bullismo nelle scuole.

Vladimir Luxuria è tornata a parlare degli anni difficili vissuti durante l’adolescenza, segnati dagli episodi di bullismo subiti tra i banchi di scuola. Ospite della trasmissione televisiva La volta buona, condotta da Caterina Balivo, ha ricordato le discriminazioni affrontate quando frequentava una classe composta soltanto da ragazzi.

Nel corso dell’intervista, Luxuria ha spiegato come il suo modo di essere venisse continuamente preso di mira dai compagni. A pesare maggiormente erano soprattutto i momenti legati all’ora di educazione fisica, che lei stessa ha descritto come una sorta di prova di virilità imposta agli studenti maschi.

«Ero effemminata e quindi considerata diversa», ha raccontato. Le situazioni più dolorose, secondo il suo ricordo, si verificavano negli spogliatoi prima delle lezioni sportive. Proprio lì avvenivano gli atti più umilianti da parte di alcuni compagni di scuola.

Luxuria ha rivelato uno degli episodi che più l’hanno segnata in quegli anni. «Trovavo la pipì dentro le mie scarpe da ginnastica», ha detto durante il programma, ricordando le angherie subite nel silenzio generale.

Nonostante il dolore rimasto nel tempo, oggi Vladimir Luxuria guarda a quelle esperienze come a ferite che le hanno lasciato anche una forma di resistenza personale. Nel suo intervento ha ribadito la necessità di contrastare il bullismo fin dai primi segnali, partendo proprio dalle scuole e dagli ambienti frequentati dai più giovani.