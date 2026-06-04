Vivian Wilson lascia un'intervista a Ibiza, gelo dopo una domanda su Elon Musk
Vivian Wilson interrompe un’intervista a Ibiza dopo una domanda su Elon Musk e si allontana senza rispondere. L’episodio riaccende l’attenzione sul rapporto ormai compromesso tra la giovane e il padre.
Momento di forte imbarazzo durante un evento organizzato a Ibiza, dove Vivian Wilson, figlia di Elon Musk, ha interrotto bruscamente un’intervista dopo essere stata interrogata sul padre.
L’episodio è avvenuto nel corso di un appuntamento legato al marchio Desigual Vintage. Mentre stava parlando con alcuni giornalisti presenti, Wilson si è trovata davanti a una domanda inattesa. Un reporter le ha chiesto un’opinione su Elon Musk, formulando il quesito in modo diretto e chiedendole se considerasse il padre “il migliore”.
La giovane è apparsa sorpresa dalla richiesta. Dopo aver verificato che il riferimento fosse effettivamente a Musk, ha scelto di non proseguire la conversazione. Le immagini mostrano Wilson che si gira e si allontana rapidamente, mettendo fine all’intervista senza aggiungere ulteriori commenti.
La reazione non è passata inosservata, soprattutto alla luce dei rapporti difficili che da tempo caratterizzano il legame tra Vivian e il fondatore di Tesla e SpaceX. Negli ultimi anni la loro distanza è diventata pubblica dopo il percorso di transizione della giovane, che ha successivamente deciso di abbandonare il cognome Musk.
Wilson ha parlato più volte della rottura con il padre e del rapporto ormai inesistente tra i due. Proprio per questo motivo, la sua scelta di non rispondere alla domanda su Elon Musk è stata interpretata come un’ulteriore conferma di una frattura familiare che continua a rimanere irrisolta.
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