Zelensky a Putin, proposta di incontro diretto per fermare la guerra in Ucraina

Zelensky propone un incontro diretto a Putin e offre una tregua durante i negoziati per avviare un percorso verso la fine della guerra. Il presidente ucraino chiede anche il coinvolgimento di Europa e Stati Uniti nelle future garanzie di sicurezza.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello pubblico a Vladimir Putin proponendo un faccia a faccia per cercare una soluzione al conflitto che coinvolge Ucraina e Russia da oltre quattro anni. In una lunga lettera aperta indirizzata al leader del Cremlino, il capo di Stato di Kiev ha chiesto di fissare una data per un incontro e di affrontare direttamente i nodi che impediscono la fine della guerra.

Zelensky sostiene che le questioni decisive debbano essere affrontate dai leader dei due Paesi e afferma che l'Ucraina è pronta ad accettare un cessate il fuoco completo per tutta la durata delle trattative. Secondo il presidente ucraino, avviare i negoziati durante una tregua rappresenta una pratica consolidata nei processi diplomatici e potrebbe creare le condizioni necessarie per un confronto concreto.

Nella lettera, Zelensky ricorda anche come, all'inizio dell'era politica di Putin, una parte dell'opinione pubblica ucraina guardasse con favore al presidente russo. Quel periodo, però, viene definito ormai appartenente al passato. Per Kiev, il primo passo verso un dialogo reale dovrebbe essere la sospensione delle ostilità, considerata il segnale più chiaro della volontà di arrivare a una soluzione.

Il presidente ucraino avverte inoltre che, in assenza di una decisione da parte di Mosca per porre fine al conflitto, l'Ucraina continuerà a difendere la propria esistenza. Nel suo messaggio sottolinea che la prosecuzione della guerra comporterebbe costi sempre più elevati anche per la leadership russa, richiamando i cambiamenti storici che hanno interessato la Russia nei momenti di maggiore logoramento interno.

Un altro punto centrale della proposta riguarda il coinvolgimento internazionale. Zelensky ritiene che il futuro assetto di sicurezza non possa essere deciso senza la partecipazione dei partner occidentali. Per questo chiede che Europa e Stati Uniti prendano parte al processo negoziale e alle eventuali garanzie che dovrebbero accompagnare un accordo di pace.

Nel testo viene richiamato anche il vertice tenutosi in Alaska tra Putin e Donald Trump nell'agosto dello scorso anno. Zelensky osserva che le questioni che riguardano Ucraina ed Europa non possono essere risolte lontano dal continente e ribadisce che i Paesi europei devono avere un ruolo diretto nei negoziati, insieme agli Stati Uniti, per costruire un nuovo sistema di sicurezza nella regione.