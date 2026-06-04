LeBron James a Capri, golf davanti ai Faraglioni durante le vacanze italiane

LeBron James è in vacanza a Capri e pubblica un video mentre gioca a golf davanti ai Faraglioni, con il dubbio social sulla fine delle palline

LeBron James si gode Capri e porta il golf in uno degli scenari più riconoscibili dell’isola. La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso su Instagram un video delle sue vacanze italiane, girato con il mare e i Faraglioni sullo sfondo.

Nelle immagini il campione Nba impugna il bastone e prova alcuni swing da una posizione affacciata sull’acqua. La pallina parte con forza, supera l’inquadratura e sparisce verso il mare, mentre lo stile di James appare sicuro anche lontano dal parquet.

Il filmato ha fatto rapidamente il giro dei social, dove molti utenti si sono concentrati su un dettaglio pratico: dove finiscono le palline colpite da LeBron James? C’è chi ipotizza il recupero in mare, chi immagina una piattaforma nascosta e chi scherza sulla scena da cartolina trasformata in campo pratica.