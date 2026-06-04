Washington, rimosso l'esorcista Stephen Rossetti dopo le dichiarazioni che collegavano Ufo e demoni

L'arcivescovo di Washington ha rimosso l'esorcista Stephen Rossetti dopo alcune dichiarazioni che collegavano gli Ufo alla presenza demoniaca. Revocata anche ogni collaborazione tra l'arcidiocesi e il Saint Michael Center for Spiritual Renewal.

Il cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington, ha revocato l'incarico di esorcista a monsignor Stephen Rossetti, sacerdote della diocesi di Syracuse, nello Stato di New York. Contestualmente è stata interrotta ogni collaborazione tra l'arcidiocesi e il Saint Michael Center for Spiritual Renewal, organismo con sede nella capitale statunitense.

La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale dell'arcidiocesi di Washington. Alla base del provvedimento ci sono alcune affermazioni pubbliche di Rossetti che mettevano in relazione il fenomeno degli Ufo con attività di natura demoniaca, oltre ad alcune recenti pubblicazioni diffuse dal Centro attraverso i social network.

Secondo quanto spiegato dal cardinale McElroy, tali dichiarazioni risultano in contrasto con l'insegnamento della Chiesa cattolica riguardo al diavolo, ai demoni e al ministero dell'esorcismo. Per questo motivo l'arcivescovo ha deciso di porre fine sia al ruolo ricoperto da Rossetti all'interno dell'arcidiocesi sia ai rapporti istituzionali con il Saint Michael Center.

Nella nota ufficiale, McElroy afferma che collegare gli avvistamenti di Ufo a manifestazioni demoniache rischia di alterare la dottrina cattolica su temi che la Chiesa considera definiti con chiarezza. Una valutazione che ha portato alla rimozione immediata del sacerdote dall'incarico svolto a Washington.