Monfalcone, il compleanno rischia di restare senza invitati ma la città risponde all'appello

Un appello sui social salva la festa di un bambino a Monfalcone, decine di persone arrivano al compleanno e trasformano una giornata difficile in un pomeriggio di giochi, regali e sorrisi.

Quello che doveva essere un pomeriggio di festa tra compagni di scuola e amici stava per trasformarsi in una cocente delusione per un bambino di 6 anni. Il 2 giugno, in un locale dell’Area Verde di Monfalcone, erano stati organizzati i festeggiamenti per il suo compleanno, ma a poche ore dall’inizio molti degli invitati hanno annullato la loro presenza nonostante le adesioni confermate nei giorni precedenti.

Quando la festa è iniziata, i bambini presenti erano pochissimi. Vedendo il rischio che il piccolo si ritrovasse a spegnere le candeline quasi da solo, l’animatore incaricato dell’evento, Ernesto Feletti, ha deciso di reagire. Attraverso un messaggio diffuso sui social network e nei gruppi locali di Facebook e WhatsApp, ha chiesto aiuto ai cittadini invitandoli a raggiungere il parco.

L’iniziativa ha avuto un effetto immediato. Alcune persone che si trovavano già nell’area hanno iniziato a partecipare alle attività, mentre nel corso del pomeriggio sono arrivati sempre più visitatori provenienti da Monfalcone, Gorizia, Trieste e da altri centri della zona. Famiglie intere, bambini, nonni e giovani hanno scelto di unirsi ai festeggiamenti per regalare qualche ora di allegria al piccolo festeggiato.

Nel giro di poco tempo la festa si è riempita di persone, giochi e sorrisi. Molti hanno portato piccoli regali, altri semplicemente la loro presenza. Il bambino ha così potuto trascorrere il compleanno circondato da decine di persone che, pur non conoscendolo, hanno deciso di condividere con lui quel momento speciale.

Tra gli episodi più apprezzati della giornata c’è stata anche la visita dei Vigili del Fuoco, arrivati per salutare il bambino. L’incontro con quelli che considera dei veri eroi ha reso ancora più emozionante una festa che, fino a poche ore prima, sembrava destinata a prendere una piega completamente diversa.

Feletti ha raccontato che la mobilitazione della comunità ha cambiato radicalmente l’atmosfera dell’evento, trasformando quello che poteva essere un compleanno triste in una giornata indimenticabile. Durante il pomeriggio sono nate nuove conoscenze e molte persone hanno dedicato parte del proprio tempo libero per contribuire alla riuscita della festa.

Nei giorni successivi è arrivato anche il messaggio della madre del bambino, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le persone intervenute. La donna ha raccontato che il figlio ha ritrovato il sorriso, ha giocato e si è divertito grazie all’affetto ricevuto da tanti sconosciuti accorsi dopo l’appello. Un gesto che la famiglia ha definito impossibile da dimenticare.