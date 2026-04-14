Canzonissima torna in tv ma Morandi e Ranieri la bocciano senza appello

Gianni Morandi critica il ritorno di Canzonissima perché lontano dall’originale, mentre Massimo Ranieri rifiuta di partecipare. Il nuovo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci fatica negli ascolti e divide il pubblico.

Il rilancio di Canzonissima su Rai1 non convince né il pubblico né due protagonisti storici della trasmissione. Il programma condotto da Milly Carlucci, arrivato quasi alla conclusione, registra ascolti deludenti e raccoglie giudizi severi, soprattutto da chi ne ha segnato il successo negli anni d’oro.

Tra le voci più critiche c’è Gianni Morandi, che quel palco lo ha dominato in passato vincendo più edizioni. Il cantante ha sottolineato la distanza tra il format attuale e quello originale, spiegando che oggi resta soltanto il nome. Secondo lui, la versione storica aveva un peso persino superiore al Festival di Sanremo, mentre la nuova proposta appare priva della stessa forza.

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Anche Massimo Ranieri ha preso le distanze dal progetto. L’artista ha rifiutato l’invito a partecipare, motivando la scelta con un legame profondo alle edizioni storiche. Ha dichiarato di non voler tradire quel periodo, ricordando come il format di allora fosse completamente diverso e più autentico.

Le reazioni dei due cantanti non sono passate inosservate e hanno colpito la produzione. Secondo indiscrezioni, Milly Carlucci avrebbe accolto con disappunto queste prese di posizione, soprattutto perché arrivate da figure simbolo della trasmissione.

Il programma, che mescola elementi di talent e varietà, non riesce a trovare una propria identità. Il confronto diretto con altri show concorrenti si traduce in una perdita costante di pubblico, mentre il tentativo di recuperare lo spirito del passato non sembra aver centrato l’obiettivo.