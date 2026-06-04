Amadeus torna da Fiorello in Rai, tra ricordi di Sanremo e ipotesi sul futuro

Amadeus torna negli studi Rai ospite di Fiorello e rilancia sul futuro. Tra battute, ricordi di Sanremo e allusioni a un possibile rientro, il conduttore ribadisce che il Festival non si rifiuta mai.

Amadeus è riapparso negli studi Rai di via Asiago come ospite de “La Pennicanza”, il programma condotto dall’amico di lunga data Fiorello insieme a Fabrizio Biggio. Il suo ingresso è stato accompagnato da una gag costruita sul ruolo dell’“ospite indesiderato”: all’arrivo, infatti, il conduttore è stato fermato perché privo del pass necessario per accedere alla sede.

Fiorello ha scherzato sulla situazione, spiegando che ad Amadeus era stato concesso soltanto un permesso temporaneo con scadenza nel primo pomeriggio. Per risolvere il problema è stato lo stesso showman ad accoglierlo all’ingresso e accompagnarlo all’interno degli studi.

Una volta in trasmissione, Amadeus ha raccontato di essere particolarmente emozionato per il ritorno in Rai. Ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta, ricordando con ironia le difficoltà incontrate all’ingresso e osservando come, nel giro di due anni, molte cose possano cambiare.

Durante la puntata, Fiorello e Biggio hanno celebrato il sodalizio televisivo che li ha visti protagonisti durante i cinque Festival di Sanremo guidati da Amadeus. In studio è stato trasmesso un montaggio con alcuni dei momenti più memorabili di quell’esperienza, tra sketch, emozioni e retroscena.

Da quei ricordi è nato anche un siparietto musicale. Sulle note di “Non amarmi”, Amadeus e Fiorello hanno dato vita a un duetto ironico nel quale il conduttore ha lanciato una frase destinata a far parlare: pur riconoscendo le difficoltà nei rapporti con la Rai, ha detto di non avere timore degli ostacoli e di volerli superare.

Il momento più atteso è arrivato quando Fiorello gli ha chiesto se sarebbe disposto a tornare alla guida del Festival in futuro. La risposta di Amadeus è stata netta: Sanremo, ha spiegato, è un’esperienza che non si rifiuta mai, ricordando i cinque anni trascorsi al timone della manifestazione con entusiasmo e divertimento.

Nel corso della trasmissione non sono mancate altre allusioni sul suo futuro professionale. Amadeus ha lasciato intendere che da settembre potrebbero aprirsi nuove prospettive, offrendo così l’occasione a Fiorello per scherzare immediatamente su un possibile ritorno del collega in Rai.

La conversazione si è poi spostata sulle scelte artistiche compiute durante i suoi Festival. Tra le rivelazioni, Amadeus ha raccontato di aver escluso una canzone presentata da Annalisa nella sua prima edizione, precisando però che il rifiuto riguardava il brano e non l’artista. Ha inoltre ricordato che le selezioni di Tananai e Olly avevano inizialmente suscitato qualche perplessità, mentre lui era convinto fin da subito delle loro potenzialità.