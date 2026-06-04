Nucleare sostenibile, la Camera approva il ddl delega e apre la strada alle nuove tecnologie

La Camera dei deputati ha dato il via libera in prima lettura al disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, approvandolo con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento affida al governo il compito di definire il quadro normativo necessario per un possibile ritorno dell’energia nucleare nel sistema energetico nazionale.

Dopo il voto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha definito l’approvazione un passaggio significativo per la strategia energetica del Paese. Secondo il ministro, l’obiettivo è predisporre fin da ora le condizioni necessarie affinché l’Italia possa utilizzare le future tecnologie nucleari quando saranno disponibili su scala industriale, ipotesi prevista nei primi anni del prossimo decennio.

Il governo considera il nucleare una delle possibili leve per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici e per sostenere il percorso di riduzione delle emissioni. Nelle valutazioni dell’esecutivo, la crescente richiesta di elettricità legata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dei data center e all’elettrificazione di attività produttive e consumi domestici renderà necessario ampliare le fonti di produzione energetica.

Pichetto Fratin ha inoltre ribadito che la strategia punta a ridurre la dipendenza energetica dall’estero e a favorire una maggiore stabilità dei costi per famiglie e imprese. Il ministro ha sostenuto che il tema del nucleare debba essere affrontato come una scelta legata alle esigenze energetiche future del Paese e allo sviluppo tecnologico, più che come una questione di appartenenza politica.

Con l’approvazione della Camera, il percorso parlamentare del disegno di legge proseguirà ora con i successivi passaggi previsti dall’iter legislativo.