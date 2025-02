Nucleare sostenibile: il Consiglio dei Ministri approva la legge delega

Il Consiglio dei Ministri italiano ha approvato una legge delega proposta dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, per disciplinare la produzione di energia attraverso il nuovo nucleare sostenibile. La legge mira a regolamentare l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare di nuova generazione, dalla sperimentazione alla gestione dei rifiuti e del combustibile esaurito, fino alla ricerca sulla fusione nucleare.

Il Ministro Pichetto ha dichiarato che l'integrazione del nucleare di nuova generazione con le energie rinnovabili consentirà all'Italia di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione, garantendo al contempo la sicurezza energetica del Paese. Ha inoltre previsto l'operatività dei primi reattori di nuova generazione intorno al 2030.

La legge delega prevede l'adozione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, di decreti legislativi per disciplinare in modo organico l'intero ciclo di vita dell'energia nucleare sostenibile. Questo include la localizzazione, costruzione e gestione dei nuovi moduli, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile in un'ottica di economia circolare, lo smantellamento degli impianti esistenti e la creazione di un'Autorità indipendente per la sicurezza, la vigilanza e il controllo.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l'importanza di scelte coraggiose e strutturali per garantire energia sicura, pulita e a basso costo, assicurando l'indipendenza strategica dell'Italia. Il Vicepremier e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha definito l'approvazione della legge delega sul nuovo nucleare come una giornata storica per il Paese, invitando gli italiani a considerare il provvedimento con spirito propositivo.

Il Regno Unito sta portando avanti una competizione per lo sviluppo di piccoli reattori nucleari modulari (SMR), con l'obiettivo di selezionare i progetti più promettenti entro la primavera del 2025. Tra i partecipanti figurano aziende come Rolls Royce, Westinghouse, Holtec Britain e GE-Hitachi Nuclear Energy.

Inoltre, l'Italia sta preparando un pacchetto di misure da 3 miliardi di euro per aiutare famiglie e piccole e medie imprese a far fronte ai crescenti costi energetici. Questo pacchetto include 2 miliardi di euro destinati alle famiglie e 1 miliardo alle PMI, con l'obiettivo di mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi del gas e sostenere il potere d'acquisto.

