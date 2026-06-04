Uomo 38 anni arrestato, avrebbe adescato online una 13enne e poi abusato di lei nel Lazio

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 38 anni ha adescato una ragazzina di 13 anni sui social, dopo due anni di contatti l'ha raggiunta nel Lazio e l'ha violentata, ora è in carcere con accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.

Cagliari
Uomo 38 anni arrestato, avrebbe adescato online una 13enne e poi abusato di lei nel Lazio
Ricevi le notizie di Zazoom.it su GoogleTutte le news direttamente su Google.
Segui

La Procura ha disposto l'arresto di un 38enne residente nella provincia di Cagliari con le accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico dopo aver raggiunto una minorenne nel Lazio e abusato di lei.

Secondo gli investigatori, i contatti sono iniziati nel 2024 sui social: messaggi, immagini e videochiamate che hanno creato una relazione virtuale con una 13enne residente nella provincia di Latina. Quelle interazioni, durate circa due anni, si sono poi trasformate in incontri di persona fino a maggio scorso, quando l'uomo si sarebbe recato nel Lazio e avrebbe compiuto l'abuso.

Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari dopo una segnalazione. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare e informatica, recuperando chat, immagini e video sessualmente espliciti che, secondo gli inquirenti, confermano i reati contestati e hanno permesso di ricostruire i contatti e gli incontri.

Al termine delle attività investigative il giudice ha disposto la custodia cautelare: l'uomo si trova nel carcere di Uta in attesa delle fasi successive dell'indagine.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate

Notizie correlate

Arrestato a Palermo uomo di 40 anni per abusi sessuali sulla figlia di 10 anni

Violenta aggressione a Breno: arrestato uomo di 38 anni per maltrattamenti familiari e tentata estorsione

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web su 'Cagliari'