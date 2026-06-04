Uomo 38 anni arrestato, avrebbe adescato online una 13enne e poi abusato di lei nel Lazio

Un uomo di 38 anni ha adescato una ragazzina di 13 anni sui social, dopo due anni di contatti l'ha raggiunta nel Lazio e l'ha violentata, ora è in carcere con accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico.

La Procura ha disposto l'arresto di un 38enne residente nella provincia di Cagliari con le accuse di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico dopo aver raggiunto una minorenne nel Lazio e abusato di lei.

Secondo gli investigatori, i contatti sono iniziati nel 2024 sui social: messaggi, immagini e videochiamate che hanno creato una relazione virtuale con una 13enne residente nella provincia di Latina. Quelle interazioni, durate circa due anni, si sono poi trasformate in incontri di persona fino a maggio scorso, quando l'uomo si sarebbe recato nel Lazio e avrebbe compiuto l'abuso.

Le indagini sono state condotte dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Cagliari dopo una segnalazione. I poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare e informatica, recuperando chat, immagini e video sessualmente espliciti che, secondo gli inquirenti, confermano i reati contestati e hanno permesso di ricostruire i contatti e gli incontri.

Al termine delle attività investigative il giudice ha disposto la custodia cautelare: l'uomo si trova nel carcere di Uta in attesa delle fasi successive dell'indagine.