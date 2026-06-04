Clizia Incorvaia perde il treno a Roma Termini, sfogo sui social e polemica con la sicurezza

Clizia Incorvaia perde il treno a Roma Termini dopo un ritardo causato dal traffico e denuncia la mancanza di aiuto ai controlli. Il racconto sui social scatena polemiche e critiche da parte degli utenti.

Disavventura alla stazione Termini di Roma per Clizia Incorvaia, che ha raccontato sui social di aver perso un treno diretto a Milano a causa di un ritardo accumulato nel traffico cittadino. L’influencer, impegnata a raggiungere il capoluogo lombardo per un appuntamento di lavoro, si è vista costretta ad acquistare un nuovo biglietto dopo non essere riuscita a salire a bordo del convoglio.

Nel suo racconto ai follower, Incorvaia ha spiegato di essere arrivata in stazione con il tempo ormai ridotto e di aver chiesto agli addetti ai controlli di sicurezza la possibilità di velocizzare il passaggio. Secondo la sua versione, la richiesta non sarebbe stata accolta e questo avrebbe contribuito alla perdita del treno.

«Ho chiesto un minimo di comprensione e la possibilità di passare rapidamente perché il convoglio stava per partire», ha raccontato. L’influencer ha aggiunto di aver vissuto con amarezza il fatto di non aver ricevuto il supporto che riteneva necessario in quel momento.

La moglie di Paolo Ciavarro ha poi allargato il discorso alle difficoltà che, a suo giudizio, molti cittadini incontrano quotidianamente. Nel lungo sfogo pubblicato online ha criticato l’efficienza del sistema e l’applicazione rigida delle regole, sostenendo che in alcune situazioni servirebbe maggiore attenzione verso le esigenze delle persone.

Nel dettaglio, Incorvaia ha riferito di aver spiegato agli addetti che il treno era ormai in partenza. La risposta ricevuta, secondo il suo racconto, sarebbe stata rassicurante, con l’invito a non preoccuparsi perché sarebbe riuscita comunque a salire a bordo. Una previsione che, a suo dire, si è rivelata errata quando il convoglio è partito davanti ai suoi occhi.

Le dichiarazioni hanno però generato numerose reazioni sui social. Diversi utenti hanno interpretato il suo sfogo come una richiesta di trattamento privilegiato rispetto agli altri viaggiatori in fila ai controlli.

Di fronte alle critiche, l’influencer ha precisato di non aver mai chiesto corsie preferenziali legate alla sua notorietà. Ha ribadito di essersi rivolta agli addetti come una normale cittadina in difficoltà e di aver semplicemente cercato aiuto per una situazione che considerava urgente.

Secondo Incorvaia, ciò che le ha lasciato maggiore amarezza non è stato soltanto il costo del nuovo biglietto o il treno perso, ma l’atteggiamento che avrebbe percepito da parte del personale. A suo avviso, la mancata attenzione verso la sua preoccupazione è stato l’aspetto più deludente dell’intera vicenda.