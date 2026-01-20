Clizia Incorvaia e le scarpe bruciate sui social: il racconto sulla violenza vissuta

Un’immagine condivisa sui social riapre una ferita personale: Clizia Incorvaia racconta pubblicamente un episodio del passato legato al matrimonio con Francesco Sarcina e parla per la prima volta di un rapporto definito tossico.

“Solo chi ha subito violenza sa”. È questa la frase con cui Clizia Incorvaia ha accompagnato sui social la foto di alcune scarpe distrutte dal fuoco, uno scatto che rimanda a un episodio avvenuto durante il suo matrimonio con Francesco Sarcina.

La vicenda è stata affrontata apertamente dall’influencer durante un’intervista televisiva, occasione in cui ha parlato per la prima volta anche del procedimento giudiziario che l’ha coinvolta negli ultimi mesi. Incorvaia è stata prosciolta dall’accusa di trattamento illecito di dati personali, nata dalla denuncia dell’ex marito per la pubblicazione sui social di immagini della figlia minorenne senza autorizzazione.

Leggi anche Clizia Incorvaia rompe il silenzio su Sarcina e sulla tutela della figlia Nina

Nel corso del racconto, i rapporti tra i due ex coniugi sono stati descritti come freddi e privi di dialogo. La relazione, secondo le parole di Incorvaia, era segnata da dinamiche sbilanciate e da una sofferenza protratta nel tempo, tanto da essere definita un amore tossico.

L’influencer ha spiegato di aver a lungo confuso il dolore con la normalità, accettando un legame fatto di pianti e rinunce. Solo in un secondo momento avrebbe compreso che quel tipo di rapporto non poteva essere considerato sano né giusto.

Durante l’intervista ha lasciato intendere la presenza di tradimenti, senza entrare nei dettagli, sottolineando come la mancanza di rispetto abbia rappresentato il punto di rottura. È in quel contesto che sarebbero avvenuti episodi particolarmente pesanti, rimasti a lungo taciuti.

Tra questi, il gesto di bruciare più di sei paia di scarpe dopo discussioni nate da litigi apparentemente banali. All’epoca, ha raccontato Incorvaia, non presentò denuncia per evitare che la figlia potesse un giorno venire a conoscenza di quei fatti.

La decisione di pubblicare oggi l’immagine delle scarpe distrutte nasce dalla volontà di raccontare senza alimentare polemiche. Incorvaia ha chiarito di non voler rispondere a provocazioni né offrire visibilità a terzi, scegliendo invece di affidare ai social un messaggio personale e diretto.