Jennifer Aniston e la lettera a Matthew Perry ritirata dall'asta benefica dedicata all'attore

Matthew Perry sarà ricordato con un’asta benefica dei suoi effetti personali, ma una lettera scritta da Jennifer Aniston è stata ritirata dalla vendita. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla fondazione che sostiene le persone alle prese con le dipendenze.

Una lettera autografa scritta da Jennifer Aniston e indirizzata a Matthew Perry non farà più parte dell’asta benefica organizzata con alcuni oggetti appartenuti all’attore. Il documento era stato inizialmente inserito tra i lotti disponibili, ma è stato successivamente ritirato dalla vendita.

Il messaggio risalirebbe al 2004, periodo in cui si concluse l’esperienza della celebre serie televisiva “Friends”. Nelle righe dedicate al collega e amico, Aniston avrebbe ricordato il legame costruito nel corso degli anni e le difficoltà affrontate da Perry durante la sua vita.

Nel testo, l’attrice descriveva Matthew come una presenza luminosa nella sua quotidianità, facendo riferimento anche ai momenti più complessi attraversati dall’attore. Aniston scriveva di aver temuto, in alcune occasioni, che quella luce potesse spegnersi definitivamente, aggiungendo però che Perry era sempre riuscito a rialzarsi.

La lettera conteneva anche parole di incoraggiamento e affetto. Jennifer ringraziava l’amico per aver scelto di continuare il proprio percorso di vita, sostenendo che avesse ancora molto da offrire non solo come interprete di talento, ma anche sul piano personale, come amico, marito e padre.

L’attrice ricordava inoltre il lungo cammino condiviso e gli assicurava il proprio sostegno, spiegando che sarebbe sempre stata disponibile per lui, indipendentemente dal fatto che decidesse o meno di contattarla.

L’asta degli effetti personali di Matthew Perry è in programma venerdì. I fondi raccolti saranno devoluti alla Matthew Perry Foundation, organizzazione nata per aiutare le persone che convivono con problemi di dipendenza.