Matthew Perry, condannato ex produttore di Hollywood per la ketamina che causò la morte dell'attore

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Matthew Perry è morto dopo una ricaduta nella dipendenza da ketamina, ora un ex produttore di Hollywood è stato condannato a 2 anni e mezzo di carcere. L’uomo aveva acquistato decine di flaconi poi consegnati all’assistente dell’attore.

Matthew Perry, condannato ex produttore di Hollywood per la ketamina che causò la morte dell'attore

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Un tribunale di Los Angeles ha condannato a due anni e mezzo di carcere Erik Fleming, ex produttore hollywoodiano coinvolto nel caso della morte di Matthew Perry, trovato senza vita nell’ottobre 2023 nella vasca idromassaggio della sua casa di Malibu. Fleming, 57 anni, aveva ammesso le proprie responsabilità durante il procedimento. Secondo l’accusa, acquistò 50 flaconi di ketamina da Jasveen Sangha, conosciuta negli ambienti dello spaccio come la “Ketamine Queen”, per poi consegnarli all’assistente personale dell’attore. L’indagine ha ricostruito che Perry, celebre per il ruolo di Chandler Bing nella sitcom Friends, stava attraversando una nuova fase di dipendenza dopo anni di cure e percorsi terapeutici contro depressione e abuso di sostanze. La ketamina gli veniva inizialmente somministrata sotto controllo medico, ma in seguito sarebbe stata utilizzata illegalmente per i suoi effetti euforizzanti. Gli investigatori hanno contestato ai cinque imputati di aver approfittato della vulnerabilità dell’attore per ottenere denaro. In alcune conversazioni emerse durante le indagini, Perry veniva definito con toni offensivi mentre si organizzavano le forniture della sostanza. Negli ultimi mesi sono arrivate anche le altre sentenze collegate al caso. Jasveen Sangha è stata condannata ad aprile a 15 anni di carcere. Il medico Salvador Plasencia ha ricevuto una pena di 30 mesi per aver venduto circa venti flaconi di ketamina, mentre il dottor Mark Chavez sconterà otto mesi di arresti domiciliari per prescrizioni false. Resta ancora in attesa di giudizio Kenneth Iwamasa, assistente personale dell’attore, che ha riconosciuto di aver iniettato a Perry l’ultima dose risultata fatale. La sentenza nei suoi confronti è prevista per il 27 maggio.

Man who delivered Matthew Perry the ketamine that killed him gets 2 years

Video Man who delivered Matthew Perry the ketamine that killed him gets 2 years Video Man who delivered Matthew Perry the ketamine that killed him gets 2 years

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