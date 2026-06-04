Heidi Klum in bikini per Calzedonia, la nuova campagna estate 2026 conquista Malibu
Heidi Klum torna protagonista per Calzedonia e posa sulle spiagge di Malibu per la nuova campagna estate 2026. La supermodella mostra la collezione mare del marchio con bikini animalier, tessuti effetto satin e modelli scintillanti.
Heidi Klum è nuovamente il volto della collezione mare di Calzedonia per l’estate 2026. La supermodella internazionale è protagonista della seconda campagna stagionale del marchio, realizzata lungo le celebri spiagge di Malibu, in California.
Gli scatti mostrano Klum immersa nello scenario tipico della costa californiana, tra onde che si infrangono sulla riva, distese di sabbia e panorami affacciati sull’oceano. La modella interpreta diversi look della nuova linea beachwear, alternando modelli e materiali pensati per la stagione estiva.
La collezione comprende bikini con stampe animalier, proposte dai riflessi metallici e capi caratterizzati da finiture che richiamano l’effetto satinato. Non mancano neppure completi due pezzi arricchiti da dettagli luminosi e texture brillanti.
Durante il servizio fotografico, realizzato interamente all’aperto, Klum posa lungo la battigia e tra le dune costiere, valorizzando le diverse creazioni della nuova linea. Le immagini puntano su un’estetica solare e vacanziera, con il mare di Malibu a fare da sfondo all’intera campagna.
Con questa nuova collaborazione, la top model conferma ancora una volta il proprio ruolo di ambasciatrice del brand, presentando una selezione di costumi che spaziano dalle fantasie più decise ai modelli dai toni eleganti e luminosi.
Notizie correlate
Eurovision 2026, Sal Da Vinci conquista Vienna: l'Italia sogna una nuova vittoria Sal Da Vinci conquista Vienna nella prima semifinale dell’Eurovision 2026 grazie a una prova intensa.
Heidi Klum completamente nuda per Halloween