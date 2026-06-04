Montmartre su Canale 5, la serie in costume che racconta diritti e lotta di classe nella Parigi dell'Ottocento

Montmartre arriva su Canale 5 con una serie ambientata nella Parigi di fine Ottocento. Al centro della storia c’è una giovane donna che sfida regole e pregiudizi per ritrovare i fratelli perduti, affrontando discriminazioni e divisioni sociali.

Debutta questa sera su Canale 5 Montmartre, la nuova serie francese che porta sullo schermo una Parigi di fine XIX secolo lontana dagli stereotipi più romantici. Presentata in anteprima all’Unifrance Rendez-Vous di Parigi, la produzione intreccia dramma, mistero e vicende familiari sullo sfondo del celebre quartiere che dà il nome alla serie.

La protagonista Celeste, interpretata da Alice Dufour, è una giovane donna determinata a ritrovare i fratelli dai quali è stata separata durante l’infanzia. Per raggiungere il suo obiettivo accetta di esibirsi in un cabaret, affrontando un ambiente dove le convenzioni sociali dell’epoca vengono continuamente messe alla prova. Tra cancan e spettacoli considerati scandalosi per quei tempi, la ragazza si trova a combattere contro pregiudizi e restrizioni imposte dalla società.

Secondo Dufour, i temi affrontati dalla serie conservano una forte attualità. Le vicende raccontate toccano questioni legate ai diritti delle donne, alle minoranze, alle differenze di classe e alle discriminazioni che segnano la vita dei protagonisti. La ricerca della propria identità e il desiderio di emancipazione diventano così elementi centrali della narrazione.

Claire Romain interpreta Rose, una delle sorelle di Celeste. L’attrice descrive Montmartre come un luogo simbolo di libertà e accoglienza, popolato da artisti e persone provenienti da ambienti diversi. Nella serie il quartiere rappresenta un rifugio per chi cerca uno spazio dove esprimere sé stesso, ma anche il punto di partenza di un percorso pieno di rischi e scelte difficili.

Tra i protagonisti figura anche Victor Meutelet nel ruolo di Arsene, il fratello della giovane. L’attore sottolinea come la produzione scelga di mostrare una capitale francese più autentica rispetto alle rappresentazioni patinate spesso viste sul piccolo schermo. Pur mantenendo gli elementi romanzati tipici della fiction, la serie punta a raccontare una città attraversata da tensioni sociali, aspirazioni personali e profonde trasformazioni.