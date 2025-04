Tutto quello che ho anticipazioni: debutta stasera la serie TV con Vanessa Incontrada su Canale 5

Parte questa sera in tv, mercoledì 9 aprile, su Canale 5 alle 21:30 la nuova serie Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada protagonista nel ruolo di Lavinia. Ambientata a Livorno, la fiction racconta la storia di una famiglia travolta da una scomparsa improvvisa.

Lavinia è un’avvocata affermata, sposata con Matteo Santovito, interpretato da Marco Bonini, poliziotto e padre attento. Insieme crescono due figli: Camilla (Margherita Attorre), una diciottenne solare e appassionata di cucina, e Roberto (Edoardo Miulli), quattordicenne timido e amante del canottaggio. Una tragedia rompe la serenità familiare: Camilla esce una sera e non fa più ritorno.

La madre si getta alla ricerca di ogni traccia lasciata dalla figlia tra foto, ricette e messaggi, scoprendo dettagli che mettono in discussione tutto ciò che conosceva. Matteo coordina le ricerche con i colleghi, convinto che il caso sia collegato a Kevin (Ibrahima Gueye), un giovane nigeriano con precedenti penali.

L’arresto di Kevin apre a nuove piste. Matteo crede nella sua colpevolezza, ma Lavinia è scettica. Seguendo il suo istinto, sfida ogni certezza, anche a costo di incrinare il rapporto con il marito e il suo lavoro. Sarà proprio Kevin a rivelarle una realtà inattesa, dove Camilla è stata amata e protetta. Solo Lavinia, guidata dal legame con sua figlia, saprà leggere la verità più profonda: quella scritta nel cuore di una madre.

