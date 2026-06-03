Turchia, 32enne scopre per errore 20 miliardi di dollari sul conto mentre fa la spesa

Un cittadino turco ha trovato per errore oltre 20 miliardi di dollari sul conto mentre faceva la spesa. La banca ha bloccato immediatamente i conti e aperto un’indagine per chiarire l’origine del bonifico.

Un uomo di 32 anni si è ritrovato improvvisamente tra le persone più ricche del pianeta dopo aver scoperto un accredito miliardario sul proprio conto corrente. È successo a Van, città della Turchia orientale, dove Ahmad Jahangard Takalo si è accorto dell’anomalia mentre si trovava al mercato per fare acquisti.

Secondo quanto raccontato dal diretto interessato all’emittente televisiva Ntv, tutto sarebbe iniziato con un malfunzionamento della carta di credito durante il pagamento. Insospettito dal problema, il 32enne ha controllato il saldo e si è trovato davanti una cifra fuori da ogni logica: oltre 20 miliardi di dollari accreditati sul conto.

La somma, convertita in valuta locale, corrisponderebbe a circa un trilione di lire turche. Un importo talmente elevato che, almeno sulla carta, avrebbe fatto entrare Takalo nella lista degli uomini più ricchi del mondo.

I dipendenti della banca, dopo aver verificato il saldo, sarebbero rimasti increduli davanti all’errore. Poco dopo, l’istituto ha deciso di bloccare tutti i conti del cliente e avviare una procedura interna per chiarire la provenienza del denaro.

Sul caso è intervenuta anche la Masak, l’unità turca che si occupa di intelligence finanziaria e controlli antiriciclaggio. L’obiettivo degli investigatori è capire come sia stato possibile il trasferimento della cifra astronomica e individuare eventuali anomalie nei sistemi bancari.

Nel frattempo, impossibilitato a utilizzare il denaro, Takalo ha raccontato di aver chiesto a un assistente basato sull’intelligenza artificiale cosa avrebbe potuto acquistare con quella fortuna improvvisa. Tra le risposte ricevute, la possibilità di costruire mille stadi, comprare camion pieni d’oro oppure fondare un piccolo Stato con centinaia di migliaia di abitanti.