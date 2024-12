ministro Carlo Nordio avvistato a Trastevere mentre fa la spesa al supermercato

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è stato avvistato a Trastevere mentre faceva la spesa in un supermercato situato vicino al ministero dell'Istruzione e del Merito. Indossando una camicia bianca a righe rosse e una cravatta grigia, il ministro ha attirato l'attenzione dei clienti presenti.

In fila alla cassa, Nordio ha sistemato nelle buste alcuni acquisti essenziali, tra cui yogurt e arance. Alcuni clienti lo hanno salutato cordialmente, mentre altri, colti dalla sorpresa, hanno deciso di immortalare il momento con i propri smartphone, scattando foto al politico in un contesto così insolito.

L’episodio ha suscitato curiosità e qualche sorriso tra i presenti, mostrando un lato più quotidiano di una figura istituzionale spesso associata a impegni governativi.

Coppa Davis 2024: Il Ministro Calderone in Tribuna Celebra il Trionfo del Tennis Italiano - Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha assistito in tribuna alla finale di Coppa Davis a Malaga, esprimendo profonda emozione per la vittoria dell'Italia. "Ero a Malaga come tifosa, esattamente come un anno fa. Ho vissuto emozioni intense, soprattutto durante il match combattutissimo di Matteo Berrettini e ovviamente sul game finale di Sinner", ha dichiarato Calderone.

Minaccia al Ministro Tajani: Interessi israeliani nel mirino - Il vicepremier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha ricevuto una lettera minatoria indirizzata al suo ufficio a Palazzo Chigi. La missiva, firmata da A.F. di Bologna e proveniente dal "Movimento globale contro il nazi-sionista terrorista stato di Israele per la liberazione della Palestina", esprimeva preoccupazione per il sostegno italiano a Israele.

Il ministro Zangrillo e la rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione e nelle Scuole - L'uso dell'intelligenza artificiale continua a essere un tema centrale in Italia, sia nella pubblica amministrazione che nel settore educativo. Il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, ha recentemente condiviso la sua esperienza nell'uso dell'IA durante il ComoLake 2024, un evento dedicato al digitale.