Costantino Vitagliano racconta la malattia autoimmune: Con la nuova terapia ho ripreso 30 chili

Costantino Vitagliano ha raccontato in tv gli effetti della malattia autoimmune che lo ha colpito negli ultimi due anni. Dopo una forte perdita di peso dovuta alle cure, l’ex volto di Uomini e Donne ha ripreso 30 chili con la nuova terapia.

Costantino Vitagliano è tornato a parlare dei problemi di salute che hanno segnato gli ultimi due anni della sua vita. Ospite nel programma televisivo di Caterina Balivo “La volta buona”, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha spiegato come la malattia autoimmune da cui è affetto abbia cambiato profondamente il suo fisico e le sue abitudini quotidiane.

Vitagliano ha raccontato di aver affrontato una lunga terapia a base di cortisone, utilizzata per rallentare gli effetti della patologia che colpisce i vasi sanguigni. Il trattamento, unito agli esami e ai ricoveri affrontati per oltre un mese, gli aveva provocato una drastica perdita di peso.

“Ho perso circa 40 chili, non mi stavano più i vestiti”, ha spiegato durante l’intervista. Tornato a casa dopo il periodo trascorso in ospedale, ha ammesso di non riconoscersi più davanti allo specchio.

Negli ultimi mesi la cura è cambiata. L’ex modello ha iniziato una nuova terapia con cellule staminali e, con il miglioramento delle condizioni generali, ha ripreso a mangiare regolarmente. Questo lo ha portato a recuperare circa 30 chili.

Costantino Vitagliano ha raccontato di aver dovuto accettare il nuovo aspetto fisico dopo un periodo difficile, segnato dai cambiamenti causati dalla malattia e dalle cure mediche.