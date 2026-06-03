Matteo Brandimarti morto in piscina a Rimini, Giorgia Meloni promette una legge sulla sicurezza

Matteo Brandimarti è morto a 12 anni dopo essere stato risucchiato dall’idromassaggio di una piscina a Rimini. La madre ha chiesto una legge nazionale sui controlli di sicurezza e Giorgia Meloni ha promesso di accelerare l’approvazione del disegno di legge sulle piscine.

La morte di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni rimasto vittima di un incidente in una piscina di Rimini, è arrivata fino a Palazzo Chigi. La madre del ragazzo, Nicoletta Sprecace, ha scritto una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni chiedendo norme più severe per la sicurezza di piscine, parchi acquatici e centri termali.

Il dramma si è consumato il 9 aprile scorso in una struttura ricreativa della Riviera romagnola. Matteo sarebbe stato risucchiato dal bocchettone dell’idromassaggio della piscina. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e riaperto il dibattito sulle condizioni degli impianti e sui controlli nelle strutture aperte al pubblico.

Nella lettera inviata alla premier, la madre del ragazzo ha chiesto “una legge seria, stringente e nazionale” capace di garantire verifiche costanti su manutenzione, agibilità e sicurezza degli impianti acquatici presenti in tutta Italia.

La risposta di Giorgia Meloni è arrivata il 3 giugno. La presidente del Consiglio ha espresso vicinanza alla famiglia Brandimarti, ricordando il dolore per la perdita del figlio e il gesto della donazione degli organi compiuto dai genitori del ragazzo.

Nel messaggio inviato a Nicoletta Sprecace, Meloni ha scritto che oggi manca una normativa nazionale adeguata per ridurre il rischio di incidenti mortali nelle piscine. La premier ha spiegato che il Governo ha già approvato un disegno di legge dedicato alla sicurezza degli impianti natatori durante il Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025.

Il provvedimento prevede regole uniformi su tutto il territorio nazionale, requisiti tecnici e sanitari per le strutture, controlli obbligatori, figure professionali specifiche e sanzioni in caso di violazioni. Il testo, però, non ha ancora completato l’iter parlamentare.

Per questo motivo Meloni ha annunciato l’intenzione di scrivere ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, chiedendo di accelerare l’esame del disegno di legge. L’obiettivo dichiarato è arrivare all’approvazione definitiva nel più breve tempo possibile.