Matteo Brandimarti morto a 12 anni nella spa, indagine per omicidio colposo

Matteo Brandimarti è morto a 12 anni dopo essere stato risucchiato da una vasca idromassaggio durante una vacanza di Pasqua in una spa a Pennabilli, vicino al confine tra Marche e Romagna. Il ragazzo è deceduto dopo giorni di ricovero.

Matteo Brandimarti, dodicenne di San Benedetto del Tronto, è morto dopo un incidente avvenuto in una spa di Pennabilli, dove si trovava con la famiglia per le vacanze pasquali. Il ragazzo era rimasto intrappolato in una vasca idromassaggio, da cui era stato risucchiato. Dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale Infermi di Rimini, i medici ne hanno dichiarato il decesso.

La notizia ha colpito profondamente la città marchigiana, dove la famiglia è molto conosciuta. I genitori, Nicoletta e Maurizio, hanno vissuto giorni di attesa e speranza prima dell’esito più drammatico. In tanti si erano stretti attorno a loro, partecipando anche a momenti di preghiera organizzati nella parrocchia di San Pio X, frequentata dal ragazzo.

Leggi anche: Matteo Brandimarti morto nella spa di Pennabilli, donati gli organi del 12enne

Matteo era cresciuto tra la scuola e il negozio di famiglia, “Batuffoli e coccole”, attività dedicata alla prima infanzia che per anni è stata un punto di riferimento in città. Frequentava la scuola media dopo aver completato le elementari nel plesso Bice Piacentini. Insegnanti e compagni lo ricordano come un ragazzo solare, presente nella vita quotidiana della comunità.

Dopo la morte, i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Intanto la Procura di Rimini ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per chiarire le responsabilità legate all’incidente. La famiglia si è affidata all’avvocato Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno per seguire gli sviluppi giudiziari.