Carlo Verdone nominato Cavaliere di Gran Croce, Mattarella premia il volto simbolo del cinema italiano

Carlo Verdone ha ricevuto dal presidente Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica italiana, una delle più alte onorificenze dello Stato assegnata per il contributo dato al cinema e alla cultura del Paese.

Carlo Verdone ha ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La consegna è avvenuta al Quirinale nel giorno dedicato alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana, durante un incontro privato che ha preceduto l’evento televisivo “80 dal referendum – I volti della Repubblica”, trasmesso su Rai1.

L’onorificenza viene assegnata alle personalità che hanno contribuito in modo significativo alla crescita culturale, artistica e civile del Paese. Nel caso di Verdone, il riconoscimento arriva dopo oltre mezzo secolo di carriera tra cinema, televisione e teatro, con personaggi e storie che hanno raccontato abitudini, fragilità e cambiamenti della società italiana.

Nato a Roma nel 1950, figlio dello storico del cinema Mario Verdone, il regista e attore si è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 1974 sotto la guida di Roberto Rossellini. Gli inizi tra teatro e televisione sono stati seguiti dall’incontro con Sergio Leone, decisivo per il debutto cinematografico con “Un sacco bello” e successivamente con “Bianco, rosso e Verdone”.

Negli anni Verdone ha firmato film diventati punti di riferimento della commedia italiana, tra cui “Compagni di scuola”, “Maledetto il giorno che ti ho incontrato” e “Viaggi di nozze”. Un percorso artistico premiato con 9 David di Donatello, 12 Nastri d’Argento, 3 Globi d’Oro e numerosi altri riconoscimenti legati al cinema e alla cultura.

La sua attività non si è limitata al grande schermo. Verdone ha diretto anche opere liriche come “Il barbiere di Siviglia” per il Teatro dell’Opera di Roma e “La Cenerentola”, trasmessa in mondovisione su Rai1. Ha inoltre scritto, diretto e interpretato spettacoli teatrali e pubblicato diversi libri per Mondadori e Bompiani.

Nel 2021 è arrivato anche il debutto nelle serie tv con “Vita da Carlo”, produzione in cui interpreta una versione romanzata di sé stesso. La serie ha avuto quattro stagioni, con l’ultima uscita nel 2025. Nei prossimi giorni l’attore riceverà un ulteriore riconoscimento ai Nastri d’Argento Grandi Serie di Napoli, dove sarà premiato come “Personaggio dell’anno” per il successo ottenuto tra televisione e cinema con “Vita da Carlo” e il film “Scuola di seduzione”.