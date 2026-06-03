Miele da sballo e cannabis wax, i medici avvertono sui rischi dopo il coma di un 17enne

Il miele da sballo con Thc fino al 90% ha mandato in coma un 17enne nel Napoletano, gli esperti avvertono sui rischi di psicosi, allucinazioni e danni neurologici soprattutto tra gli adolescenti

La cannabis wax, conosciuta anche come “miele da sballo”, può contenere livelli di Thc estremamente elevati e provocare conseguenze gravi come psicosi, allucinazioni e coma. A lanciare l’allarme è Tiziana Rubino, coordinatrice del gruppo di lavoro sulle dipendenze della Società italiana di farmacologia e docente all’università dell’Insubria, intervenuta dopo il caso del ragazzo di 17 anni della provincia di Napoli ricoverato in coma.

Secondo l’esperta, la sostanza si distingue dalla cannabis tradizionale per la concentrazione molto più alta del principale composto psicoattivo. Oggi la marijuana in commercio contiene mediamente circa il 15% di Thc, mentre negli anni Settanta la percentuale si fermava intorno al 3%. Nel caso della cannabis wax, invece, si può arrivare fino al 90%.

Rubino spiega che la pericolosità dipende proprio dall’elevata concentrazione della sostanza. Nei consumatori abituali gli effetti possono risultare più limitati, ma chi non è abituato rischia reazioni molto pesanti. Tra i sintomi segnalati ci sono attacchi di panico, paranoia, allucinazioni, vomito e alterazioni del sistema cardiovascolare e respiratorio.

Nel caso del giovane finito in ospedale, il coma potrebbe essere stato aggravato dalla modalità di assunzione. L’ingestione di grandi quantità di prodotto, come un cucchiaio di cannabis wax, prolunga gli effetti sull’organismo rispetto all’inalazione. La sostanza rimane più a lungo nel corpo e produce un impatto più forte sul cervello, dove sono presenti i recettori CB1, considerati il principale bersaglio del Thc.

La docente sottolinea anche i rischi legati all’età dei consumatori. L’uso di sostanze con concentrazioni così elevate di Thc durante l’adolescenza può interferire con lo sviluppo cerebrale ancora in corso. Tra le possibili conseguenze a lungo termine vengono indicati disturbi psichiatrici, depressione, deficit cognitivi e un aumento del rischio di schizofrenia.