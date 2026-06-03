Taormina, video auto lanciata contro giovani fuori dalla discoteca Ipanema nella notte del 2 giugno

Un’auto ha puntato un gruppo di ragazzi fuori dalla discoteca Ipanema di Taormina nella notte tra l’1 e il 2 giugno. Il sindaco Cateno De Luca ha diffuso il video e denunciato il conducente alle forze dell’ordine.

Momenti di paura nella notte tra l’1 e il 2 giugno a Taormina, davanti alla discoteca Ipanema. Un’auto ha effettuato un’inversione di marcia e si è diretta ad alta velocità verso un gruppo di ragazzi che stava camminando lungo la strada all’uscita del locale.

Le immagini sono state pubblicate dal sindaco Cateno De Luca sui social. Nel video si vede il veicolo accelerare improvvisamente in direzione dei giovani, sfiorando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Il primo cittadino ha parlato apertamente di un episodio gravissimo e ha annunciato di aver trasmesso il filmato alla polizia e alla polizia municipale per identificare il conducente nel più breve tempo possibile.

“Non posso tollerare un fatto del genere nel territorio di Taormina”, ha scritto De Luca, spiegando che dopo la diffusione del video sono arrivate diverse segnalazioni utili alle indagini. Secondo quanto riferito dal sindaco, le forze dell’ordine avrebbero già individuato la zona in cui si troverebbe la persona ricercata.

De Luca ha definito il responsabile “un delinquente” e ha aggiunto di essere rimasto sconvolto dall’accaduto sia come amministratore sia come genitore. Nessuno è rimasto ferito, ma soltanto per pochi istanti il bilancio non è stato molto più grave.