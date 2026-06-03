Pitbull salvata nel Ragusano, una protesi in 3D le permette di tornare a correre

Una pitbull abbandonata nel Ragusano con una zampa amputata è tornata a correre grazie a una protesi stampata in 3D. Dopo il salvataggio e le cure in canile, il cane ha recuperato i movimenti e ora cerca una famiglia.

Era stata lasciata sul bordo della strada tra Chiaramonte Gulfi e Pedalino, in provincia di Ragusa, con una zampa posteriore amputata e senza possibilità di sopravvivere da sola. La protagonista della vicenda è Kim, una pitbull recuperata dai volontari del Canile rifugio degli Iblei Achille Birotto, che l’hanno soccorsa e curata dopo il ritrovamento.

Per mesi la cagnolina è rimasta nel rifugio, dove la ferita si è gradualmente rimarginata. Le sue condizioni però rendevano difficile il ritorno a una vita normale. A cambiare la situazione è stato l’incontro con il tecnico ortopedico Pietro Di Falco, che ha deciso di realizzare per lei una protesi su misura utilizzando una stampante 3D.

La struttura è stata progettata con materiali resistenti e facilmente sostituibili in caso di usura. La parte esterna è in acciaio, mentre l’alloggiamento destinato al moncherino è stato creato in poliuretano termoplastico, materiale che permette maggiore adattabilità e comfort durante i movimenti.

Secondo Di Falco, Kim non ha mai perso completamente la mobilità dell’arto amputato, dettaglio che ha facilitato l’applicazione della protesi. Senza questo supporto, il rischio sarebbe stato quello di continue lesioni e infezioni durante le passeggiate o la corsa.

La pitbull ha reagito bene fin dai primi utilizzi della nuova zampa artificiale. Oggi riesce di nuovo a camminare e correre recuperando gran parte dei movimenti naturali. In questa fase resta ancora sotto osservazione per permettere un adattamento completo alla protesi.

Il tecnico ortopedico ha assicurato che continuerà a seguire gratuitamente Kim anche in futuro, occupandosi di eventuali sostituzioni o interventi necessari. Intanto la cagnolina aspetta un’adozione. E, se nessuno dovesse farsi avanti, Di Falco ha già detto di essere pronto ad accoglierla definitivamente.