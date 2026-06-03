Italia, Roberto Mancini torna tra i candidati per la panchina azzurra dopo l'addio di Gattuso

Gattuso lascia la Nazionale e Roberto Mancini torna tra i candidati per la panchina azzurra. L’ex ct evita conferme sul possibile ritorno, ma non chiude alla possibilità di guidare ancora l’Italia.

Il futuro della Nazionale italiana resta aperto dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso. In attesa della scelta definitiva della Federazione, tra i nomi valutati per il ruolo di commissario tecnico è tornato con forza quello di Roberto Mancini, già alla guida dell’Italia tra il 2018 e il 2023.

L’allenatore marchigiano, oggi impegnato in Qatar sulla panchina dell’Al Sadd, è considerato uno dei profili più accreditati insieme ad Antonio Conte, che ha recentemente concluso la sua esperienza al Napoli. La FIGC dovrebbe decidere il nuovo ct nelle prossime settimane, mentre Silvio Baldini è stato scelto temporaneamente per guidare la Nazionale.

Mancini è stato protagonista di uno dei momenti più alti del calcio azzurro degli ultimi anni con la vittoria degli Europei del 2021, successo arrivato a Wembley contro l’Inghilterra. Durante il suo ciclo, però, l’Italia ha anche mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022.

Ospite ad Ancona durante l’evento “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, dedicato allo sport e all’inclusione, l’ex ct ha evitato di sbilanciarsi sul possibile ritorno in azzurro. Alla domanda diretta sul suo futuro ha risposto con ironia: “Adesso devo andare a cena...”. Una battuta che non chiarisce i suoi piani, ma che allo stesso tempo non esclude un nuovo incarico alla guida della Nazionale.