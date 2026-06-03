Nicole Minetti, la Procura di Milano conferma la grazia dopo le verifiche su accuse e festini

La Procura generale di Milano ha confermato il proprio parere favorevole alla grazia concessa a Nicole Minetti, dopo una serie di approfondimenti avviati in seguito ad alcune notizie circolate sulla stampa. I magistrati hanno escluso la presenza di procedimenti giudiziari o indagini aperte all’estero che coinvolgano l’ex consigliera regionale lombarda.

La nota ufficiale, firmata dalla procuratrice generale Francesca Nanni, chiarisce che le verifiche effettuate in Spagna e Uruguay non hanno fatto emergere alcuna segnalazione di reato né fascicoli aperti a carico di Minetti o dell’imprenditore Giuseppe Cipriani. Gli accertamenti erano stati disposti dopo la diffusione di indiscrezioni che avevano riportato il suo nome al centro dell’attenzione.

Tra gli aspetti esaminati figuravano anche alcune dichiarazioni attribuite a una massaggiatrice e pubblicate dal Fatto Quotidiano. Secondo quelle ricostruzioni, Nicole Minetti avrebbe partecipato negli ultimi anni a feste con droga e rapporti sessuali. La Procura generale ha spiegato che tali accuse non hanno trovato conferma nelle testimonianze raccolte né durante le indagini difensive né negli interrogatori effettuati dai carabinieri.

I magistrati hanno inoltre verificato una procedura di adozione finita nelle settimane scorse sotto osservazione. Anche in questo caso, dagli approfondimenti non sarebbero emerse anomalie o irregolarità.

Nel documento conclusivo la Procura generale afferma che i fatti riportati negli articoli da cui sono partite le verifiche “non corrispondono al vero” e che non sono emersi elementi nuovi rispetto al quadro già valutato in passato. Per questo motivo è stato confermato il giudizio favorevole espresso nel procedimento che aveva portato il Presidente della Repubblica a concedere la grazia a Nicole Minetti.