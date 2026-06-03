Isola dei Famosi, Alvin torna inviato e lascia Battiti Live a Fabio Rovazzi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prende forma con un ritorno molto atteso dal pubblico di Canale 5. Alvin sarà di nuovo l’inviato del reality ambientato nelle Filippine e seguirà da vicino le prove e la vita dei concorrenti sull’isola. Per lui si tratta di un ritorno in un ruolo già ricoperto in diverse stagioni del programma.

Le registrazioni delle puntate inizieranno nelle prossime settimane, mentre la messa in onda è prevista in autunno. Alla guida del reality ci sarà Selvaggia Lucarelli, affiancata proprio da Alvin nei collegamenti dall’estero. Intanto iniziano a emergere anche i primi nomi dei possibili concorrenti e tra quelli più chiacchierati c’è Pierpaolo Pretelli.

L’impegno nelle Filippine avrà però conseguenze anche sul fronte musicale dell’estate Mediaset. Alvin, infatti, non potrà essere presente a Battiti Live, evento che conduce abitualmente insieme a Ilary Blasi durante i mesi di giugno e luglio.

Per sostituirlo, la produzione avrebbe scelto Fabio Rovazzi. Il cantante e regista salirà quindi sul palco accanto a Ilary Blasi nella nuova edizione dello show musicale itinerante.

Negli ultimi mesi Rovazzi ha rafforzato la sua presenza televisiva partecipando come giudice a Io Canto e prendendo parte anche alla conduzione di Capodanno in Musica insieme a Federica Panicucci. Ora per lui arriva un nuovo incarico nel palinsesto estivo di Canale 5.