Meteo, forti temporali e grandine sull'Italia fino a venerdì con rischio nubifragi al Centro-Nord

Temporali e grandine tornano sull’Italia con maltempo diffuso fino a venerdì. Le perturbazioni atlantiche porteranno piogge intense, raffiche di vento e rischio nubifragi soprattutto al Centro-Nord e su parte del Sud.

Una nuova ondata di maltempo sta attraversando l’Italia con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento attese in diverse regioni. Dopo i bruschi cambiamenti di temperatura registrati negli ultimi giorni, il quadro meteorologico resta instabile per effetto di correnti atlantiche che continueranno a raggiungere il Mediterraneo almeno fino a venerdì.

Alla base della fase perturbata c’è una vasta area di bassa pressione posizionata sul Nord Atlantico. Questo sistema continua a spingere impulsi instabili verso l’Europa meridionale, mentre sull’Italia manca un anticiclone capace di bloccare l’arrivo dell’aria fresca in quota.

Le temperature elevate e l’umidità accumulata nei bassi strati dell’atmosfera hanno favorito la formazione di energia sufficiente per alimentare fenomeni anche violenti. L’ingresso di aria più fredda sopra masse d’aria calda e umida provocherà lo sviluppo di nubi temporalesche particolarmente attive, con precipitazioni intense e possibili grandinate.

Nella giornata di mercoledì 3 giugno i fenomeni più forti interesseranno il Triveneto e molte aree del Centro, soprattutto i versanti adriatici. I temporali potranno essere accompagnati da fulmini frequenti, colpi di vento e rovesci di forte intensità. Nel corso delle ore il fronte perturbato si sposterà verso sud-est coinvolgendo anche Campania e Puglia.

Giovedì 4 giugno è previsto il transito di una nuova perturbazione, con rovesci e temporali in particolare sulle Alpi e sulle regioni del Nord-Ovest. In altre zone del Paese il tempo potrà migliorare temporaneamente, anche se la stabilità resterà fragile.

Da venerdì 5 giugno è atteso un graduale aumento della pressione atmosferica con un ritorno del sole su molte regioni italiane. Gli ultimi temporali dovrebbero concentrarsi sul Triveneto e lungo alcuni settori adriatici del Centro, mentre al Sud il tempo si presenterà più stabile e prevalentemente soleggiato.

Secondo le previsioni, il miglioramento potrebbe però essere solo parziale perché nuove precipitazioni potrebbero tornare a interessare soprattutto il Nord nel corso del fine settimana.