Ferrari e Charles Leclerc avanti insieme, ufficiale il rinnovo pluriennale con la Scuderia

La Ferrari ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc, confermando la volontà di proseguire il rapporto con il pilota monegasco anche nelle prossime stagioni di Formula 1. L’annuncio è arrivato attraverso una comunicazione del team di Maranello, che ha parlato di accordo pluriennale senza indicare una scadenza precisa.

Per la scuderia si tratta di una scelta che punta a dare continuità a un progetto costruito negli anni attorno a Leclerc, diventato il riferimento tecnico e sportivo del team. Il pilota classe 1997 è approdato in Ferrari nel 2019 dopo l’esperienza d’esordio in Sauber e da allora ha conquistato vittorie, pole position e un forte legame con i tifosi del Cavallino.

La storia tra Leclerc e Maranello era iniziata ancora prima dell’arrivo in Formula 1, grazie al percorso nella Ferrari Driver Academy. Da giovane promessa del vivaio a leader della squadra, il monegasco ha attraversato diverse fasi del progetto Ferrari, comprese stagioni difficili e periodi di crescita tecnica della monoposto.

Con il nuovo contratto, Ferrari sceglie di blindare uno dei piloti più veloci e apprezzati del campionato in vista delle prossime sfide regolamentari della Formula 1. La stabilità garantita dall’accordo permetterà a Leclerc di concentrarsi sul lavoro in pista e sullo sviluppo della vettura, con l’obiettivo di riportare il titolo mondiale a Maranello.

Il rinnovo rappresenta anche un messaggio diretto alle rivali del campionato. Ferrari punta a costruire il proprio futuro attorno a Leclerc, considerato da anni il pilota simbolo del nuovo corso della Scuderia e uno dei protagonisti più attesi nelle prossime stagioni del mondiale.