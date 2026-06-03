Cobolli-Auger Aliassime al Roland Garros, orario del quarto di finale e dove vederlo in tv

Flavio Cobolli torna in campo oggi, mercoledì 3 giugno, per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista italiano affronta il canadese Felix Auger-Aliassime sul centrale Philippe-Chatrier in una sfida che mette in palio l’accesso alla semifinale dello Slam parigino.

L’azzurro arriva all’appuntamento dopo un percorso convincente nel torneo. Nei turni precedenti ha eliminato Pellegrino, Wu, Tien e Svajda, mostrando continuità e solidità sulla terra rossa francese. Anche Auger-Aliassime ha raggiunto i quarti senza particolari difficoltà, battendo Altmaier, Burruchaga, Nakashima e Tabilo.

Il match tra Cobolli e il canadese è previsto come terzo incontro di giornata sul Philippe-Chatrier, con inizio indicativo intorno alle ore 15. I precedenti sorridono all’italiano, che ha vinto entrambe le sfide disputate contro Auger-Aliassime. L’ultimo confronto risale al Masters 1000 del Canada del 2024, quando Cobolli si impose in due set.

Le partite del Roland Garros vengono trasmesse in diretta esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La copertura streaming sarà invece accessibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.