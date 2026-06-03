Rayman Legends: Retold, Ubisoft rilancia il platform cult con nuovi mondi e grafica in 3D

Rayman Legends: Retold arriva il 1° ottobre con grafica rinnovata, nuovi livelli e un mondo inedito. Ubisoft Milan e Montpellier ampliano il platform del 2013 senza cambiare la fluidità che ha reso celebre la serie.

Rayman Legends: Retold debutterà il 1° ottobre e punta a riportare in primo piano uno dei platform più apprezzati degli ultimi anni. Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier hanno scelto di ripartire dal capitolo del 2013, trasformandolo in una versione molto più ampia e moderna senza stravolgere il gameplay originale.

Rayman Legends: Retold sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2, con supporto ai 60 fps confermato su tutte le piattaforme.

Il progetto non nasce come semplice remaster. Retold ricostruisce l’esperienza originale sfruttando il motore Snowdrop Engine, mantenendo però le fondamenta tecniche che avevano reso celebre il platforming di Rayman Legends. L’obiettivo dichiarato è conservare la precisione dei controlli e la fluidità del gioco, introducendo al tempo stesso ambientazioni più ricche e una struttura narrativa più estesa.

Durante la prova effettuata negli studi di Ubisoft Montpellier, il titolo ha mostrato un gameplay ancora rapidissimo e leggibile, con i 60 fps garantiti su tutte le piattaforme, compresa Switch 2. La novità più evidente riguarda il passaggio verso scenari in 2.5D più elaborati, con profondità maggiore, illuminazione avanzata e animazioni più dettagliate.

Gli scenari mantengono lo stile colorato e caotico che ha sempre caratterizzato la serie, ma ogni ambiente appare più vivo grazie all’uso di nuove tecnologie grafiche come ray tracing e sistemi di animazione evoluti. Ubisoft ha lavorato per modernizzare l’impatto visivo senza alterare l’identità artistica del franchise.

La struttura dell’avventura è stata completamente rivista. La classica progressione frammentata lascia spazio a una mappa continua e interconnessa ambientata nella Radura dei Sogni. Rayman, Globox e gli altri personaggi saranno protagonisti di nuove sequenze narrative doppiate in sei lingue, accompagnate da una regia più cinematografica.

Tra le principali novità compare un antagonista inedito chiamato Vandalo, oltre a un sesto mondo completamente nuovo che introdurrà anche un finale alternativo rispetto al gioco originale. Ubisoft Milan ha curato in particolare il lavoro sulle animazioni dei personaggi, aumentando la varietà delle espressioni e la qualità delle scene d’intermezzo.

Grande attenzione anche al comparto audio. Gli sviluppatori hanno registrato circa 55 minuti di nuova colonna sonora utilizzando suoni raccolti in ambienti reali, tra cui una giungla asiatica e un vulcano in Etiopia. Tornano inoltre i celebri livelli musicali sincronizzati con il ritmo delle tracce, questa volta accompagnati da nuove sequenze create appositamente per Retold.

Le novità di gameplay includono le Dragon Ride, sezioni in cui i giocatori potranno cavalcare draghi attraversando varie aree della mappa. Confermata anche la cooperativa locale fino a quattro giocatori, uno degli elementi più apprezzati della serie. La modalità Kung Foot sarà invece ampliata con la nuova Brawl Mode, pensata per partite competitive ancora più caotiche.

La collaborazione tra Ubisoft Milan e Ubisoft Montpellier rappresenta uno degli aspetti centrali del progetto. Lo studio francese porta l’esperienza maturata con i capitoli storici di Rayman, mentre il team italiano sfrutta le competenze sviluppate con la serie Mario + Rabbids, soprattutto sul fronte del ritmo e della precisione del gameplay.

Retold punta quindi a conservare la velocità e la precisione del platform originale, aggiungendo però un’impostazione più spettacolare e cinematografica. In un mercato dove i platform ad alto budget sono sempre più rari, Ubisoft prova così a rilanciare Rayman con una produzione più ambiziosa rispetto al passato.