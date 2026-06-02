Nessy Guerra in Egitto, l'ex marito minaccia il vice console italiano a Hurghada
Nessy Guerra resta nascosta in Egitto con la figlia dopo la condanna per adulterio, mentre l’ex marito avrebbe minacciato il vice console italiano a Hurghada prima dell’udienza sull’affido.
Nuove tensioni in Egitto attorno al caso di Nessy Guerra, la donna italiana costretta a vivere nascosta con la figlia dopo la condanna per adulterio arrivata in seguito alla denuncia dell’ex marito, Tamer Hamouda.
Secondo quanto riferito dall’avvocata Agata Armanetti, che assiste Guerra, Hamouda si sarebbe presentato nei giorni scorsi davanti al vice console onorario italiano a Hurghada e lo avrebbe minacciato in modo diretto. L’uomo avrebbe chiesto denaro e avrebbe pronunciato una frase intimidatoria contro il rappresentante consolare.
L’episodio sarebbe avvenuto a ridosso dell’udienza sull’affido della minore, passaggio considerato delicato dalla difesa della donna. Hamouda, italo-egiziano e cittadino italiano, è lo stesso uomo che aveva denunciato l’ex moglie, portando alla condanna che ha reso ancora più fragile la permanenza di Guerra nel Paese.
Armanetti definisce l’ex marito una persona pericolosa e chiede interventi rapidi a tutela della sua assistita e della bambina. La richiesta della difesa è il rimpatrio immediato di Nessy Guerra, anche attraverso un’intesa politica che consenta alla donna di rientrare in Italia in sicurezza.
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