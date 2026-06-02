Henry Nowak accoltellato a Southampton, il video dell'arresto scuote il Regno Unito

Il caso Henry Nowak scuote il Regno Unito dopo i video delle bodycam: il 18enne, accoltellato a Southampton e ammanettato mentre diceva di non respirare, ha acceso proteste e scontro politico.

Il caso di Henry Nowak, studente di 18 anni accoltellato a morte a Southampton, ha aperto un duro confronto nel Regno Unito dopo la diffusione dei filmati registrati dalle bodycam degli agenti intervenuti sul posto.

Nelle immagini il ragazzo appare ammanettato mentre è in condizioni gravissime. Nowak dice ai poliziotti di non riuscire a respirare e riferisce di essere stato accoltellato, ma gli agenti rispondono di non credergli. Poco prima, il 23enne Sikh Vikhrum Digwa lo aveva accusato di aggressione razziale. Digwa è stato poi incriminato per l’accoltellamento mortale del 18enne.

La vicenda ha provocato proteste a Southampton e ha spinto la ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood a intervenire alla Camera dei Comuni. Mahmood ha definito i filmati sconvolgenti e tragici, parlando di un delitto orribile e assicurando che l’organismo indipendente di controllo sulla polizia avrà mezzi e autonomia per svolgere un’indagine completa.

La ministra ha chiesto cautela nel dibattito pubblico, spiegando che saranno le indagini a chiarire le eventuali responsabilità degli agenti. Ha ribadito che ogni cittadino deve essere trattato allo stesso modo davanti alla legge e che le forze dell’ordine devono agire senza paura né favoritismi.

Il caso è diventato anche terreno di scontro politico. Nigel Farage, leader di Reform UK, ha accusato le autorità di aver gestito la vicenda con un approccio sbilanciato e ha criticato le politiche su diversità, eguaglianza e inclusione. Farage ha parlato di pregiudizio contro i bianchi e ha rilanciato lo slogan White Lives Matter.

Le immagini del giovane che dice di non respirare mentre viene trattenuto dagli agenti hanno richiamato, per molti osservatori, il caso George Floyd negli Stati Uniti. La diffusione dei video ha aumentato la pressione sulle autorità britanniche e sulla polizia, chiamata ora a spiegare la gestione dell’intervento.

A contestare la linea di Farage è stata anche la leader conservatrice Kemi Badenoch. Pur sostenendo che qualcosa sia andato gravemente storto nell’intervento e che le politiche di inclusione del governo di Keir Starmer vadano riviste, Badenoch ha respinto una lettura basata sullo scontro tra gruppi.

La leader Tory ha affermato di non voler sentire contrapporre Black Lives Matter e White Lives Matter, perché tutti contano. Badenoch ha accusato Farage di alimentare divisioni e di usare la morte di Nowak per fini politici, chiedendo che il caso serva a riportare buon senso nel lavoro della polizia e a evitare nuove tensioni sociali.